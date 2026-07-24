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Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, İstanbul’un simge noktalarından Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen meşaleli ve çelenkli törenle kapılarını açtı.

Her yıl dünya kültürlerini buluşturan organizasyon kapsamındaki geleneksel Taksim buluşması, Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Farklı kıtalardan ve coğrafyalardan İstanbul'a gelen yüzlerce sanatçı, kendi yerel kostümleri ve bayraklarıyla alanı adeta bir renk cümbüşüne çevirdi.

Törenin hemen ardından başlayan ve yabancı dans gruplarının sergilediği geleneksel folklor gösterileri, Taksim Meydanı’nı dolduran binlerce yerli ve yabancı turist tarafından büyük bir ilgi, coşku ve hayranlıkla takip edildi.



Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü bünyesindeki Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi gibi saygın derecelendirme kuruluşları tarafından tam 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen organizasyon, uluslararası alandaki saygınlığını bir kez daha kanıtladı.

Dünya ölçeğinde rüştünü ispat etmiş olan bu köklü festival, her yıl dünya barışına, farklı kültürlerin etkileşimine ve sanatsal çeşitliliğe sunduğu eşsiz katkılarla küresel sanat takviminde ayrıcalıklı bir yere sahip bulunuyor.

Taksim Meydanı’ndaki açılış seremonisine 62 farklı ülkeden toplam 650 kültür ve sanat elçisi katılım sağladı. Farklı coğrafyaların seslerini, renklerini, ritimlerini ve geleneksel miraslarını İstanbul’a taşıyan törende, temsil heyeti Cumhuriyet Anıtı’na resmi çelenk sunumunu gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu, dünya sanatçıları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

BAŞKAN VEKİLİ HAKAN ÇEBİ’DEN BARIŞ VE DOSTLUK MESAJI

Törende festival komitesi ve belediye adına bir konuşma gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, organizasyonun tarihsel sürecine ve taşıdığı evrensel değerlere dikkat çekti. UNESCO çatısı altındaki uluslararası kurumlarca defalarca dünyanın en iyisi seçilen bu dev organizasyonun Taksim buluşmasını gerçekleştirmekten büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Çebi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anarken, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Festivalimizin Taksim buluşması, dünyanın dört bir yanından gelen kültür elçilerini İstanbul'un kalbinde buluşturmuştur. 62 ülkeden konuklarımızla verdiğimiz bu tablo, farklılıklarımızın bir ayrışma değil zenginlik kaynağı olduğunu, kültürlerin ise insanlar arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağları kuran evrensel bir değer taşıdığını gösteriyor.

Çebi konuşmasının devamında, çeyrek asrı aşan bu yolculuğun mimarına da teşekkür ederek şunları kaydetti:

27 yıl önce Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün öncülüğünde yakılan bu meşale, bugün dünya çapında saygınlığa erişmiş uluslararası bir festivale dönüştü. Festivalimizin kentimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

İSPANYA’DAN BREZİLYA’YA TAKSİM’DE GÖRSEL ŞÖLEN

Çelenk töreninin tamamlanmasıyla birlikte Taksim Meydanı tam anlamıyla bir dünya sahnesine dönüştü. Özellikle İspanya, Brezilya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelen dans ekipleri, kendi kültürlerine özgü hareketli müzikler, otantik kostümler ve milli bayrakları eşliğinde ritmik gösteriler sundu.

Brezilya ekibinin enerjik ritimleri, İspanyol dansçıların flamenko ezgileriyle harmanlanan adımları ve Bulgaristan temsilcilerinin coşkulu Balkan folkloru izleyenlerden büyük alkış topladı. Taksim’i ziyaret eden vatandaşlar ve yabancı konuklar, gösterileri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı.

FESTİVAL ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA YAYILACAK

Taksim Meydanı’ndaki bu görkemli başlangıcın ardından 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri, Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü, Kültür Park ve amfitiyatro alanları başta olmak üzere kentin farklı noktalarında devam edecek. Festival boyunca uluslararası altıeylül el sanatları sergileri, dünya heykel sempozyumları, fotoğraf yarışmaları ve akşam konserleri ile İstanbullular sanata ve kültüre doyacak. 2027 yılına kadar süren başarı geleneğini koruyan festival, birkaç gün boyunca İstanbul'u dünya kültürlerinin ortak adresi yapmayı sürdürecek.