Güneş santrallerinin geniş alan ihtiyacı ile tarımsal üretim arasındaki arazi rekabetine çözüm sunan agrivoltaik sistemler, İspanya'daki üzüm bağlarında başarıyla denendi. İspanya'nın güneydoğusundaki üç farklı ticari bağda yürütülen çalışmada, tarımsal verimi aksatmayacak şekilde yerleştirilen özel güneş panelleri takip edildi. 2024 hasat dönemindeki üzüm kalitesi ile 14 aylık elektrik üretimi verilerini inceleyen araştırmacılar, önceliği maksimum elektrikten ziyade üzüm yetiştiriciliğinin korunmasına vererek dikkat çekici sonuçlar elde etti.

MALİYETİ DÜŞÜREN ALÇAK PANEL TASARIMI

Geleneksel agrivoltaik projelerde paneller tarım araçlarının geçişi için yüksek taşıyıcı sistemler üzerine kurulurken, bu durum inşaat maliyetlerini artırıyordu. İspanyol araştırmacılar ise panelleri üzüm sıralarının arasına ve zemine daha yakın konumlara yerleştirdi. Üç farklı bağda uygulanan yöntemlerde; dikey çift yüzeyli, dikey tek yüzeyli ve jaluzi benzeri paneller test edildi. Bu tasarım sayesinde hem çelik kullanımı düşürülerek altyapı maliyetleri azaltıldı hem de rutin bakım ve tarımsal faaliyetlerin aksaması engellendi.

ARAZİ KULLANIMINDA YÜKSEK VERİM SAĞLANDI

Araştırma sonuçlarına göre, tarım ve enerji üretiminin aynı alanda yapılması arazi kullanım verimliliğini gösteren LER (Arazi Eşdeğerlik Oranı) değerini 1,16 ile 1,53 seviyelerine çıkardı. Oranın 1'in üzerinde olması, iki faaliyetin birlikte yürütülmesinin tekil kullanıma göre büyük avantaj sağladığını kanıtladı. En yüksek elektrik üretimi hektar başına yıllık yaklaşık 556 bin kWh ile çift yüzeyli dikey sistemden elde edildi. Araştırmacılar, bağ yapısına göre daha yoğun yerleşim yapılması durumunda verimlilik potansiyelinin çok daha yukarılara çıkabileceğini vurguluyor.