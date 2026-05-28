İspanyol basınında yer alan haberlere göre operasyon, Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz’ın talimatıyla Guardia Civil’e bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, PSOE Teşkilat Sekreterliği Müdürü Ana Maria Fuentes Pacheco’nun sahte fatura düzenlemek ve yasa dışı ödeme ağına iştirak etmek suçlamalarıyla şüpheli konumunda olduğu iddia edildi.

Soruşturmanın, devam eden adli süreçlere müdahale edilmesi ve yargı mekanizmasının istikrarsızlaştırılmasına yönelik gizli bir yapılanmayı hedef aldığı öne sürüldü. Ancak resmi makamlardan operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İSPANYOL BASININDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Yaşanan gelişmeler İspanya’da geniş yankı uyandırırken, ülkenin önde gelen gazetelerinden El Pais yayımladığı başyazıda olayın “son derece vahim” olduğunu belirterek hükümetten kamuoyuna net açıklama yapılmasını istedi.

Basında çıkan haberlerde, operasyon sonrası parti içinde huzursuzluk yaşandığı ve hükümet cephesinde krizin büyümesinden endişe edildiği ileri sürüldü.

SANCHEZ: “HÜKÜMETİ DEVİRME GİRİŞİMİ”

İddialara göre Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan süreci yalnızca hukuki bir soruşturma olarak değil, aynı zamanda sağ muhalefet ve yargı içindeki muhafazakar çevrelerin hükümeti zayıflatma hamlesi olarak değerlendiriyor. Sanchez’in yakın çevresine, “Bu bir hükümeti devirme girişimi” yorumunda bulunduğu öne sürüldü.

Sanchez’in erken seçim ihtimaline kapıyı kapattığı ve görev süresini tamamlamak istediği ifade edilirken, eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun da mevcut yönetime destek verdiği aktarıldı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise hükümeti “siyasi çöküş” yaşamakla suçladı. Feijoo, Bask ve Katalan ayrılıkçı partilere çağrı yaparak hükümete verdikleri desteği çekmelerini istedi.

İspanya’da siyasi krizi derinleştiren soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği belirtilirken, operasyonu yürüten UCO ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.