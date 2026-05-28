ABD, son üç gün içinde ikinci kez İran'ı hedef aldı. ABD’li bir yetkili, yeni saldırıların 'meşru müdafaa' kapsamında yapıldığını ve saldırı dronları ile bir drone yer kontrol istasyonunun hedef alındığını söyledi. ABD'nin saldırıları sonrası İran'dan misilleme geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin bugün şafak vakti Bender Abbas Havalimanı çevresindeki bir noktaya düzenlediği hava saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği ABD hava üssünün hedef alındığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, operasyonun saldırıya doğrudan karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi. İran tarafı, vurulan ABD hava üssünün bulunduğu ülkeye ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bölgede ABD’ye ait hava üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan noktanın neresi olduğuna ilişkin detay verilmedi.