Bayramda hava bir anda değişecek: 15 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çanakkale dışında Marmara Bölgesi’nin tamamında, İzmir hariç Ege’de, Antalya merkez dışında Akdeniz’de, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.