Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bayramın ikinci gününde Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle 15 il için yapılan “sarı” kodlu uyarı dikkat çekerken, uzmanlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Bayramda hava bir anda değişecek: 15 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den bayramın ikinci günü için kritik uyarı geldi. Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken 15 il için “sarı” alarm verildi. Ankara, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor.
Yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çanakkale dışında Marmara Bölgesi’nin tamamında, İzmir hariç Ege’de, Antalya merkez dışında Akdeniz’de, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA DİKKAT
Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden itibaren Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Akşam saatlerinde ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.
SARI KOD
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Karabük, Kırıkkale, Kütahya, Sakarya, Uşak ve Düzce yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu iller için “sarı” kodlu uyarı yayımlarken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlem alınması gerektiğini duyurdu.
Marmara Bölgesi’nde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak geçişleri bekleniyor. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde öğle saatlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Sakarya’da akşam saatlerinde etkisini artırması öngörülüyor. İstanbul’da ise gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak görülecek.
Ege Bölgesi’nde İzmir dışında kalan illerde yağış beklenirken, özellikle Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, kısa süreli ancak etkili yağışların yaşanabileceği ifade edildi.
Akdeniz Bölgesi’nde Antalya merkez dışında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağış ihtimali öne çıkarken, Toroslar mevkiinde gök gürültülü sağanakların yer yer şiddetini artırabileceği kaydedildi. Adana ve Hatay’da da öğle saatlerinden itibaren yağış geçişleri görülecek.
İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Eskişehir ve Konya’da da öğleden sonra sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle trafikte olan sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş ve kaygan zemin nedeniyle dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Karadeniz Bölgesi’nde ise Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış alarmı verildi. Bolu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen sağanakların, akşam saatlerinde Düzce ve Sakarya çevrelerinde şiddetini artırabileceği bildirildi. Orta ve Doğu Karadeniz’de de yerel sağanak geçişleri görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış anlarında rüzgarın yer yer kuvvetli eseceğini belirterek vatandaşların tedbirli davranmasını istedi. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.