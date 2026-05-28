"Sıvı tiramisu" olarak bilinen yumurtalı kahvede salmonella riski

Isıl işlem uygulanmadığı için çiğ tüketimde riskin sıfırlanamayacağını vurgulayan Aladağ, "Literatürde risk her yumurta tehlikelidir düzeyinde değildir; fakat tek bir kontamine yumurta bile hastalık oluşturabilir. Özellikle çiğ tüketimde bakteriyi öldüren ısıl işlem uygulanmadığı için risk sıfırlanamaz. Bazı kaynaklarda yaklaşık 20 bin yumurtada 1 kontaminasyon tahmini geçmektedir; ancak bu oran ülkeye, üretim zincirine, hijyene ve depolama koşullarına göre değişir" dedi