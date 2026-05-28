WhatsApp'tan gelen IBAN adresini kopyalayıp para gönderenler yandı: Avukatları taklit ettiler

BÖYLE BİR MESAJ ALIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Hukuki çerçeveden bakıldığında, belirli bir ödeme yapılmadığı takdirde kişiyi yakın çevresine rezil etmekle tehdit etmek hukuki bir uzlaşma değil, doğrudan bir şantaj suçudur.

Uzmanlar, bu tarz bir durumla karşılaşan vatandaşların kesinlikle panik yapmaması ve ödeme gerçekleştirmemesi gerektiğini vurguluyor. Yapılması gereken en doğru hamle; gelen tüm mesajları, ses kayıtlarını ve ekran görüntülerini silmeden delil olarak saklamak ve vakit kaybetmeden en yakın adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmaktır.