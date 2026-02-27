Gazeteci Ardan Zentürk, İspanya ile Türkiye’nin Hürjet alımının ardından Türkiye’nin yerli üretim savaş uçağı KAAN’da da işbirliği yapabileceğini açıkladı.

Avrupalıların 5 + 6 nesil diye adlandırılan ortak savaş uçağı programını askıya aldığını hatırlatan Zentürk, Avrupa'nın esasında kendi başına aralarındaki çelişkileri çözerek bir ortak kuvvet yaratma kabiliyetinin olmadığını söyledi.

KAAN DA TÜRK- İSPANYOL İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin KAAN konusunda ilerlemeler kaydettiğini belirten Zentürk, “Şimdi İspanyollar da şöyle düşünmeye başladılar. Biz ne diye bu Avrupalıların peşine takıldık? Burada Türkler bir KAAN yapmış. Ve biz Hürjet’i aldık. 30 tane Hürjet aldılar gayet de memnunlar. E Türk havacılığıyla İspanyol havacılığı Hürjet zemininde zaten ortak işbirliği ve çalışmayı yapıyor. Gelen bilgilere göre İspanya'nın Türkiye'ye yaklaştığı söyleniyor. Adamlar yani Türkler 5. nesili bayağı ilerletmiş, bir yere kadar getirmiş. Şimdi İspanya olarak biz Türkler gibi 5. Nesil açısından bir proje geliştirsek en az Türklerin harcadığı zaman ve para kadar para harcamamız ve zaman yitirmemiz lazım. O yüzden hazırı var. Onun üzerinde bir ittifak oluşabilir mi? diye düşünüyorlar” dedi.

‘İSPANYA İLE KAAN KONUSUNDA YAPACAĞIMIZ ANLAŞMA BİZİ 6. NESİLE ATAR’

Türkiye’nin KAAN’ı 2028'de şekillendireceğini belirten Zentürk, “E İspanyollar kendileri başlasalar 2040'tan önce hiçbir sonuçları olmayacak. Bu çerçevede bir tahayyüt yok. Bakın yanlış bilgi vermeyeyim ama ön yaklaşım var ve ciddi temaslar olduğu söyleniyor. Ben destekliyorum. İspanya ile Türkiye'nin savunma sanayi işbirliği yapması Avrupa standartlarında olağanüstü başarılı sonuç verir. Bunu baştan söyleyeyim. Onların da havacılıkta çok ciddi bir birikimi var. Bizim de artık havacılıkta çok ciddi bir birikimimiz var. İkimiz de orta ölçekli devlet olarak adlandırılıyorsak ama elimiz kolumuz her yere uzuyorsa sonuç itibariyle İspanya ile nasıl TCG Anadolu'yu hayata geçirdik ve çok başarılı bir sonuç aldık. İspanya ile KAAN konusunda yapacağımız bir buluşma ki öyle gözüküyor. Bizi otomatik olarak 6. nesile doğru taşıyabilecek bir teknolojik birikimin doğmasına da neden olabilir” sözlerini sarf etti.