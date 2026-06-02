Trendyol 1. Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Sivasspor'da belirsizlik sürüyor.

19 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kulüp yönetimi Divan Kurulu'na devredilirken, yaşanan süreç teknik heyeti de etkiledi.

İSMET TAŞDEMİR'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

Alt Ligler'in haberine göre, kulüpte yaşanan yönetim belirsizliği ve şehrin önde gelen isimlerinden beklenen desteğin henüz sağlanamaması nedeniyle teknik direktör İsmet Taşdemir, son başkan Burak Özçoban ve Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

GÖREVDEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Haberde, 11 Şubat'ta Sivasspor'un başına geçen ve gelecek sezonun sonuna kadar sözleşme imzalayan 52 yaşındaki teknik adamın, toplantıda görevinden ayrılmak istediğini Divan Kurulu'na ilettiği belirtildi.

14 MAÇTA 23 PUAN TOPLADI

İsmet Taşdemir, Sivasspor'un başında çıktığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte maç başına 1,64 puan ortalaması yakalayarak toplam 23 puan topladı.