Geleceğin tasarımı yollara çıkıyor: Yeni Hyundai IONIQ 6 için geri sayım başladı

Yeni IONIQ 6, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; 0.21'lik sürtünme katsayısı ile dünyanın en aerodinamik otomobillerinden biri olma unvanını koruyor. Bu düşük sürtünme, doğrudan enerji tüketimine ve menzile pozitif yansıyor.