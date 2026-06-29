Sahip olduğu aerodinamik hatları ve fütüristik "Streamliner" tasarımıyla segmentinde standartları yeniden belirlemeyi hedefleyen model, Türkiye’deki elektrikli araç tutkunları tarafından merakla bekleniyor.
Geleceğin tasarımı yollara çıkıyor: Yeni Hyundai IONIQ 6 için geri sayım başladı
Otomotiv dünyasında elektrikli araç devrimi hız kesmeden devam ederken, Güney Koreli üretici Hyundai’nin fütüristik çizgileriyle dikkat çeken amiral gemisi sedan modeli IONIQ 6, yenilenen yüzüyle satışa sunulmak için artık gün sayıyor.Haber Merkezi
İşte yenilenen ve teknolojik çıtayı daha da yukarı taşıyan yeni IONIQ 6'nın öne çıkan tüm özellikleri ve güncel fiyat detayları:
Yeni IONIQ 6, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; 0.21'lik sürtünme katsayısı ile dünyanın en aerodinamik otomobillerinden biri olma unvanını koruyor. Bu düşük sürtünme, doğrudan enerji tüketimine ve menzile pozitif yansıyor.
İç mekanda ise Hyundai’nin "Mindful Cocoon" (Huzurlu Koza) adını verdiği konsept hakim. Yenilenen ergonomik direksiyon tasarımı, genişletilmiş klima kontrol paneli ve premium sürdürülebilir malzemelerle zenginleştirilen kabinde; yan yana konumlandırılmış iki adet 12.3 inçlik dijital ekran sürücüyü karşılıyor.
Yeni nesil E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 6, batarya ve menzil yönetimi konusunda tam bir mühendislik harikası. Araç, Türkiye pazarında kullanıcıların bütçe ve menzil ihtiyacına göre farklı seçenekler sunuyor:
Menzil Performansı: Giriş seviyesindeki 53 kWsa bataryalı versiyon şehir içinde 429 km civarında birleşik menzil sunarken; uzun menzilli 77.4 kWsa bataryaya sahip dört çeker (4WD) versiyonu tek bir şarjla 519 km'ye varan menzil kat edebiliyor.
800V Ultra Hızlı Şarj: Sektörün en gelişmiş şarj altyapılarından birine sahip olan araç, ultra hızlı şarj istasyonlarında sadece 15 ile 18 dakika arasında %10'dan %80 doluluğa ulaşabiliyor. Bu da uzun yolculuklardaki şarj molalarını minimuma indiriyor.
Hızlanma: Güçlü çift motorlu versiyon, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.1 saniyede çıkarak spor otomobilleri kıskandıran bir performans sergiliyor.
Ayrıca performans tutkunları için aileye katılması beklenen ve "Dünyada Yılın Performans Otomobili" ödülünü göğüsleyen 641 beygirlik canavar "IONIQ 6 N" modeli de yüksek performanslı elektrikli dünyasının sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor.
Türkiye'deki vergi dilimleri ve donanım paketlerine göre optimize edilen fiyat listesinde, özellikle %10'luk ÖTV dilimine giren versiyon büyük bir fiyat avantajı sağlıyor:
Hyundai IONIQ 6 Advance (111 kW 4x2 / 53 kWh): Kampanyalı başlangıç fiyatı yaklaşık 2.374.000 TL ile 2.484.000 TL bantlarında listeleniyor.
Üst Donanım ve Performans Versiyonları (Progressive / 4x4): Donanım seviyesi ve motor gücü yükseldikçe fiyatlar 4.000.000 TL seviyelerine kadar esneklik gösteriyor.
Önümüzdeki dönemde aileye eklenecek yüksek performanslı IONIQ 6 N serisinin ise Türkiye pazarında vergi oranları ve kur durumuna bağlı olarak 2.7 milyon TL ila 3.2 milyon TL bandından giriş yapması bekleniyor.
Hem çevre dostu hem de üst düzey teknolojik bir sürüş deneyimi arayanların radarına giren yeni IONIQ 6, çok yakında yetkili satıcılardaki yerini alarak yollardaki sessiz gücünü ilan edecek.