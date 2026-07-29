UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçını 1-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç sonu açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL: 'EKSİKLERİMİZDEN DERS ÇIKARACAĞIZ'

İsmail Kartal maçı ve turu şu sözlerle değerlendirdi:

"Maça iyi hazırlanmıştık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre iyi oynayamadık. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada. Pozisyonlar bulduk ama maalesef ikinci golü bulamadık. Rakibimiz de iyi bir takım. Taraftarlarıyla maçı bırakmadılar. Neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık bunları tespit edip çalışmalarımız devam edecek.

Eksiklerimizden ders çıkaracağız. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maçı koparabilirdik. Turu geçtiğimiz için bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu tip maçları oynamak kolay değildir. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Daha iyi olacağız."