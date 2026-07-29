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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe Gornik Zabrze’ye konuk oldu.

TALISCA YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe, karşılaşmaya etkili başladı. İlk maçta attığı golle galibiyeti getiren Anderson Talisca, rövanşta da takımını öne çıkaran isim oldu.

Sarı-lacivertliler, 12. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Brezilyalı yıldızın golüyle 1-0 öne geçti ve tur için önemli bir avantaj yakaladı.

GORNIK ZABRZE DEVRE BİTMEDEN CEVAP VERDİ

Golden sonra farkı artırmak için fırsatlar yakalayan Fenerbahçe, bunları değerlendiremedi.

İlk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip, Michal Sacek'in golüyle skora denge getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İSMAİL KARTAL'DAN HAMLELER GELDİ

Teknik direktör İsmail Kartal, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı.

Bu hamlelerin ardından baskısını artıran Fenerbahçe, zaman zaman rakibine pozisyon verse de oyun kontrolünü elinde tuttu. Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 1-1 sona erdi.

SIRADAKİ RAKİP STURM GRAZ

İlk maçta İstanbul'da aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını iyi değerlendiren Fenerbahçe, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop.

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Fred, Guendouzi, Asensio, Kerem, İrfan Can Talisca

GORNIK ZABRZE 1-1 FENERBAHÇE (MAÇ SONU)

1' Lothar D'hondt'un ilk düdüğüyle Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı başladı.

FENERBAHÇE TALISCA'NIN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

12' Gornik Zabrze ceza sahasında yaşanan pozisyonda Skriniar yerde kaldı. VAR'ın potansiyel penaltı tavsiyesiyle ekran başına gelen hakem Lothar D'hondt beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe penaltı kazandı. Anderson Talisca penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

MAÇ MEŞALE DUMANI NEDENİYLE DURAKLADI

13' Maç golden sonra tribünlerde yanan meşale dumanlarının sahayı kaplamasıyla görüş mesafesinin kısalmasından dolayı kısa süreliğine durakladı. Yaklaşık 7 dakikalık bir beklemenin ardından dumanların dağılmasıyla karşılaşma Gornik Zabrze'nin santra vuruşuyla yeniden başladı.

FENERBAHÇE FRED İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

22' Fred orta sahada kaptığı top sonrası başlattığı atakta ceza sahası içerisinde ikinci gole yaklaştı. Asensio'nun kala önüne yaptığı ortaya Fred'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

DURAN TOPTAN SKRINIAR TEHLİKE YARATTI

45' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Skriniar ceza sahası içerisinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

MERT GÜNOK'TAN HARİKA KURTARIŞ

45+8' Gornik Zabrze tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde çaprazdan gelen sert şutta Mert Günok gole izin vermedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU NET FIRSATI KULLANAMADI

45+9' Kerem Aktürkoğlu hızlı atakta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net fırsattan yararlanamadı.

GORNIK ZABRZE SACEK'İN GOLÜYLE BERABERLİĞİ YAKALADI

45+10' Gornik Zabrze uzatma anlarında üst üste atakların sonunda devreye girerken Sacek'in golüyle skora eşitliği getirdi.

İLK YARI SONUCU: GORNIK ZABRZE 1-1 FENERBAHÇE

İSMAİL KARTAL'DAN DEVRE ARASINDA İKİ HAMLE BİRDEN

46' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Marco Asensio kenara gelirken Mason Greenwood ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

TALISCA'NIN KAFA VURUŞUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI ÇIKTI

59' Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden ortasında Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

62' Fred'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Talisca müsait pozisyondaki Kerem'i gördü. Kerem'in yeniden çevirdiği topa gelişine vuran Talisca çerçeveyi tutturamadı.

MERT GÜNOK KÖŞEYE GİDEN TOPU KORNERE ÇELDİ

64' Maksym Khlan'ın uzaktan sert şutunda Mert Günok köşeye giden topu son anda kornere çelerek golü önledi.

TALISCA YİNE KAFA VURUŞUYLA GOLE YAKLAŞTI

71' Anderson Talisca bir kez daha kornerden gelen ortada rakibinden kurtularak müsait pozisyonda kafayı vurdu. Ancak top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

İSMAİL YÜKSEK MUTLAK GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

73' İsmail Yüksek ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Schulze'yi geçemedi.