OLAYLAR

1629 - Napoli'de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü.

1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.

1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.

1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.

1966 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı.

1966 - İngiltere, Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

1971 - Boeing 727 tipi Japon millî bir yolcu uçağı ile bir Japon savaş uçağı, Morioka (Japonya) semalarında çarpıştı: 162 kişi öldü.

1987 - Mekke'de Hac sırasında İranlılar Amerika Birleşik Devletleri aleyhine gösteri yaptı. Suudi polisi ateş açtı, çok sayıda İranlı ve Suudi öldü.

1995 - Çeçenistan ile Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.

2002 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında, Orta Afrika'da istikrarsızlığa ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşı sona erdirme çabasıyla barış anlaşması imzalandı.

2024 - Fuad Şükür, 27 Temmuz'da 12 Dürzi çocuğunun ölümüne yol açan Mecdal Şems saldırısının sorumluluğunu üstlendiği iddiası nedeniyle Beyrut'ta İsrail'in hava saldırısında öldürüldü. Saldırıda ayrıca 4 sivil öldü, 80 kişi de yaralandı.[1][2][3]

2025 - Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyılarında Mw 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DOĞUMLAR

1511 - Giorgio Vasari, İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar (ö. 1574)

1569 - I. Karl, Lihtenştayn prensi (ö. 1627)

1751 - Maria Anna Mozart, Avusturyalı piyanist (Wolfgang Amadeus Mozart'ın ablası) (ö. 1829)

1818 - Emily (Jane) Brontë, İngiliz edebiyatçı (ö. 1848)

1828 - William Edwin Brooks, İrlandalı ornitolog (ö. 1899)

1863 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1947)

1898 - Henry Moore, İngiliz heykeltıraş (ö. 1986)

1914 - Mario Bava, İtalyan film yönetmen (ö. 1980)

1922 - Turhan Selçuk, Türk karikatürist (ö. 2010)

1931 - Brian Clemens, İngiliz senarist, yapımcı ve yönetmen (ö. 2015)

1932 - Edd Byrnes, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2020)

1936 - Buddy Guy, beş Grammy sahibi Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısı

1936 - Pilar, Kral I. Juan Carlos'un ablası (ö. 2020)

1938 - Hervé de Charette, Fransız siyasetçi

1939 - Güneri Cıvaoğlu, Türk gazeteci (ö. 2024)

1939 - Peter Bogdanovich, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist, eleştirmen, aktör ve tarihçi (ö. 2022)

1940 - Clive Sinclair, İngiliz mucit (ö. 2021)

1941 - Paul Anka, Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

1944 - Frances de la Tour, Fransız asıllı İngiliz aktris

1945 - Patrick Modiano, Fransız romancı ve 2014 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1947 - Françoise Barré-Sinoussi, Fransız virolog

1947 - Arnold Schwarzenegger, Avusturya asıllı Amerikalı sinema oyuncusu, sporcu ve siyasetçi

1948 - Jean Reno, Fransız aktör

1948 - Otis Taylor, Amerikalı blues sanatçısı

1952 - Ilene Kristen, Amerikalı oyuncu

1956 - Delta Burke, Amerikalı oyuncu

1957 - Nery Pumpido, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör

1958 - Kate Bush, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve kayıt yapımcısı

1960 - Richard Linklater, Amerikalı yönetmen, film yapımcısı, senarist ve oyuncu

1961 - Laurence Fishburne, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve aktör

1962 - Alphan Manas, Türk girişimci ve iş insanı

1963 - Antoni Martí, Andorralı mimar ve politikacı

1963 - Chris Mullin, Amerikalı basketbolcu

1963 - Lisa Kudrow, Amerikalı oyuncu

1964 - Vivica A. Fox, Amerikalı oyuncu

1964 - Jürgen Klinsmann, Alman futbolcu ve teknik direktör

1966 - Kerry Fox, Yeni Zelandalı aktris

1967 - Derya Taşçı Özyer, Türk basketbolcu ve antrenör

1968 - Terry Crews, Amerikalı komedyen, oyuncu ve eski profesyonel amerikan futbolu oyuncusu

1968 - Cengiz Küçükayvaz, Türk oyuncu

1968 - Robert Korzeniowski, Polonyalı yürüyüşçü

1968 - Sean Moore, Galli müzisyen

1969 - Simon Baker, Avustralyalı aktör

1970 - Dean Edwards, Amerikalı stand-up komedyen, aktör, şarkıcı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı

1970 - Christopher Nolan, İngiliz film yönetmeni

1973 - Ümit Davala, Türk futbolcu

1973 - Sonu Nigam, Hint şarkıcı

1974 - Radostin Kişişev, Bulgar millî futbolcu

1974 - Hilary Swank, Amerikalı sinema oyuncusu ve iki Akademi Ödülü sahibi

1975 - Cherie Priest, Amerikalı yazar

1977 - Jaime Pressly, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1977 - Bootsy Thornton, Amerikalı basketbolcu

1979 - Carlos Arroyo, Porto Rikolu eski basketbolcu ve şarkıcı

1980 - Sara Anzanello, İtalyan voleybolcu

1982 - Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu

1982 - Cihad el-Hüseyin, Suriyeli eski millî futbolcu

1982 - Yvonne Strahovski, Avustralyalı aktris

1984 - Gupse Özay, Türk oyuncu ve senarist

1987 - Luca Lanotte, İtalyan buz patenci

1987 - Rafael Amorim, Brezilyalı futbolcu

1990 - Fabian Buch, Alman şarkıcı

1993 - André Gomes, Portekiz futbolcu

1995 - Hirving Lozano, Meksikalı millî futbolcu

1997 - Finneas O'Connell, Amerikalı müzisyen, yapımcı ve aktör

1999 - Joey King, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

2000 - Jannine Weigel, Şarkıcı ve oyuncu

ÖLÜMLER

303 - Kayserili Julitte, Hristiyan bir şehit (d. ?)

1286 - Bar Hebraeus, felsefeci, tarihçi, şair, gramer uzmanı, müfessir, ilahiyatçı ve dönemin Süryani Katolikos'u (d. 1225)

1585 - Niccolò da Ponte, Venedik Cumhuriyeti'nin 87'nci dükası (d. 1491)

1683 - Maria Theresa, Fransa Kraliçesi (d. 1638)

1718 - William Penn, İngiliz girişimci, filozof ve dinbilimci (d. 1644)

1811 - Miguel Hidalgo, Meksikalı Katolik papaz (d. 1753)

1871 - Max Bezzel, Alman satranç oyuncusu (d. 1824)

1898 - Otto von Bismarck, Alman devlet adamı (d. 1815)

1900 - Alfred, 1893-1900 yılı arasında Saxe-Coburg ve Gotha Dükü (d. 1844)

1912 - İmparator Meiji, Japon İmparatoru (d. 1852)

1916 - Albert Ludwig Sigesmund Neisser, Alman tıp doktoru (bel soğukluğunun etkenini bulan) (d. 1855)

1930 - Joan Gamper, İsviçreli futbolcu (d. 1877)

1969 - Jørgen Jørgensen, Danimarkalı filozof (d. 1894)

1975 - Jimmy Hoffa, Amerikalı işçi sendikası lideri (d. 1913)

1985 - Julia Robinson, Amerikalı matematikçi (d. 1919)

1990 - Hüseyin Peyda, Türk sinema oyuncusu (d. 1919)

1996 - Claudette Colbert, Amerikalı aktris (d. 1903)

1997 - Bao Dai, Vietnam İmparatoru (d. 1913)

2005 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (d. 1945)

2006 - Duygu Asena, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)

2006 - Murray Bookchin, Amerikalı yazar (d. 1921)

2006 - Hamdi Ardalı, Türk bürokrat (d. 1928)

2007 - Ingmar Bergman, İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni (d. 1918)

2007 - Michelangelo Antonioni, İtalyan film yönetmeni (d. 1912)

2009 - Muhammed Yusuf, Boko Haram'ın kurucusu (d. 1970)

2012 - Maeve Binchy, İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancı (d. 1940)

2013 - Robert N. Bellah, Amerikalı sosyolog (d. 1927)

2013 - Antoni Ramallets, İspanyol eski teknik direktör ve millî kaleci (d. 1924)

2014 - Dick Smith, Amerikalı makyaj sanatçısı (d. 1922)

2015 - Lynn Anderson, Amerikalı şarkıcı (d. 1947)

2015 - Pervin Par, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)

2016 - Gloria DeHaven, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1925)

2016 - Dave Schwartz, Amerikalı eski meteorolog (d. 1953)

2017 - Tato Cifuentes, Şili doğumlu Arjantinli oyuncu, şarkıcı ve kukla sanatçısı (d. 1925)

2017 - Slim Mahfoudh, Tunuslu oyuncu (d. 1942)

2017 - Anton Vratuša, Slovenya siyasetçi ve diplomat (d. 1915)

2018 - Andreas Kappes, Alman bisiklet sporcusu (d. 1965)

2018 - Finn Tveter, Norveçli hukukçu ve kürek sporcusu (d. 1947)

2019 - Marcian Bleahu, Rumen jeolog, speleolog, coğrafyacı, dağcı, kaşif, yazar ve siyasetçi (d. 1924)

2020 - Karen Berg, Amerikalı yazar, aktivist ve iş insanı (d. 1942)

2020 - Maarten Biesheuvel, Hollandalı yazar (d. 1939)

2020 - Herman Cain, Amerikalı iş insanı (d. 1945)

2020 - Somen Mitra, Hint siyasetçi (d. 1941)

2020 - Lee Teng-hui, Tayvanlı siyasetçi (d. 1923)

2021 - Hüseyin Avni Coş, Türk bürokrat (d. 1959)

2021 - Shona Ferguson, Botsvana doğumlu Güney Afrikalı, yönetmen, yapımcı, oyuncu ve iş insanı (d. 1974)

2021 - Rachel Oniga, Nijeryalı aktris (d. 1957)

2021 - Jay Pickett, Amerikalı aktör (d. 1961)

2021 - Martha Sánchez Néstor, Meksikalı feminist ve insan hakları aktivisti (d. 1974)

2021 - Italo Vassalo, Eritre asıllı Etiyopyalı millî futbolcu (d. 1940)

2021 - Hyacinth Wijeratne, Sri Lankalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1946)

2022 - Pat Carroll, Amerikalı aktris ve komedyen (d. 1927)

2022 - Nichelle Nichols, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve dublaj sanatçısı (d. 1932)

2023 - Safa Önal, Türk senarist, yönetmen ve yazar (d. 1930)