İsmail Baki’den Yapay Zeka Şov: "İçime İçime" Şarkısında 10 Dev İsim Bir Arada!

Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, dijital dünyada büyük ses getiren son projesinde "İçime İçime" şarkısını tam 10 farklı ünlü simanın sesiyle yorumladı. Yapay zeka teknolojisini taklit yeteneğiyle birleştiren sanatçı, izleyenlere hem kahkaha dolu hem de şaşırtıcı bir müzik deneyimi sundu.

Videoda yer alan isimler, Türkiye'nin siyaset, sinema ve müzik dünyasına damga vurmuş karakterlerden oluşuyor. İsmail Baki’nin yapay zekayla seslendirdiği o isimler şunlar:

Müzik dünyasından Orhan Gencebay, Çelik ve Gökhan Özen Spor camiasından Aziz yıldırım ve Fatih Terim, Yeşilçam’dan Cüneyt Arkın Şener Şen gibi isimler yer alıyor.

"RESMEN İÇİMİZE İŞLEDİ"

Sanatçının her bir ismin ses tonuna ve vurgusuna sadık kalarak hazırladığı bu dijital performans, sosyal medyada "İçimize içimize işledi" ve "teknoloji ancak bu kadar iyi kullanılabilirdi" yorumlarıyla karşılandı. Özellikle rahmetle anılan sanatçıların seslerini güncel bir parçada duymak dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kısa sürede binlerce paylaşım alan video, yapay zekanın eğlence sektöründeki gücünü bir kez daha kanıtladı. İsmail Baki Tuncer, bu çalışmasıyla dijital içerik üretiminde çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.