Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir’i 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, uzun süren sakatlığının ardından 90. dakikada sahaya girdi. Ancak Meksikalı oyuncu tribünlerden tepki aldı. Islık ve yuhalamalarla karşılaşan Alvarez, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe’de Edson Alvarez, takımının Başakşehir’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90. dakikada oyuna dahil oldu. Kadıköy’deki taraftarların protestosuna maruz kalan Meksikalı futbolcu, maçın ardından sahada kalarak rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma sırasında da tepkiler sürerken, Alvarez tribünlere dönerek duyulmadığını ima eden jestler yaptı. Deneyimli oyuncu gece yarısı yaptığı paylaşımda ise Başakşehir maçı ve hastane sürecine ait bir fotoğraf kullanarak, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." ifadelerine yer verdi.