Altın yatırımcıları piyalararı takip etmeye devam ediyor. 8 bin TL seviyelerini gören gram altın 7 bin 400 TL’den işlem görüyor. Altın yatırımcıları “altında düşüş devam edecek mi?” endişesi yaşarken altın uzmanı İslam Memiş'ten katıldığı canlı yayında altın için gelen '10 gün' uyarısı dikkat çekti. Memiş "Bir hafta 10 gün daha dinlenebilir altın. Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentimiz devam ediyor. " dedi.

‘BU SERT DÜŞÜŞLERİ ÇOK GÖRECEĞİZ’

Altının çift ayaklı bir enstrüman olduğunu söyleyen Memiş "Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor. Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor. Kafası neden karışıyor yatırımcının? Şöyle bir yol haritası belirlemekte fayda var. Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz." değerlendirmesi yaptı.

‘SERT DALGALANMALARA HAZIR OLUN’

"Altın yatırımcısı buna hazır olması lazım." ifadelerini kullanan İslam Memiş altının artık bilerek ve isteyerek bir yatırım aracından ziyade bir spekülasyon aracına çevrilmek istendiğini ifade ederek "O yüzden çok sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. Yatırımcının uzun vadeli bir plan yapması lazım. Yani yıllık olarak olaya bakması lazım." dedi.

'ALTINDA TEKRAR YÜKSELİŞ OLABİLİR'

Şimdi bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, ons altında görülen 5.880 dolar seviyesinin teknik olarak yukarı yönde kırılması durumunda, 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamının mümkün olduğunu vurguladı.

'AMERİKA ZAYIF BİR DOLAR İSTİYOR'

"Amerika zayıf bir dolar istiyor." diyen İslam Memiş Amerika'nın düşük faiz istediğini ifade ederek dünyada da artık altının bir yatırım aracına dönüştüğüne dikkat çekti. Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok vatandaşın altını bir yatırım aracı olarak görmediğini belirten Memiş son bir yıldır ise özellikle 2025 yılında dünyada altının bir yatırım aracına dönüştüğünü söyledi.

'ALTININ BU KADAR YÜKSELMESİ ZATEN MANTIKLI DEĞİLDİ'

Ons altının 5600 dolara seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan İslam Memiş, gram altının 8 bin 50'ye kadar yükseldiğini anımsattı. Burada bir kar satışının beklendiğini ifade eden Memiş "Teknik ve mantık olarak zaten bu kadar yükselmesi doğru değildi. Sağlıklı yükselişlerin devamı için bu gerekliydi" diyerek bundan sonra olacakları sıraladı.

Gram altının 2026 yılına 6.195 TL seviyesinden başladığını söyleyen İslam Memiş 8.057 TL seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çekti. ONS altının da 5600 dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatarak "Dolayısıyla buradaki satışlar şu anda sadece kar satışı. Yani devam. Beklentimiz bu yönde." değerlendirmesi yaptı.

ALTIN OCAK AYINDA NEDEN YÜKSELDİ?

İslam Memiş'in altının ocak ayında neden yükseldiği ile ilgili "Bu bir aylık süreçte Ocak ayı içerisinde. Amerika İran'ı vurmadı. İsrail İran'ı vurmadı. Dolayısıyla şunu sorgulamak lazım. Neden bu kadar yükseldi? İşte bu jeopolitik gerilimler altını yükselişten çok etkili olmadı. Ama bundan sonra olacak mı? Kısmen. Yani bu işin bonusu olacak." ifadeleri de dikkat çekti.

'ASIL NEDEN BAŞKA...'

"Ons altın mesela 5.800 dolar seviyesine kadar yükselince 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar giderse bundan jeopolitik gerilim de bunun bahanesi olur." diyen Memiş "Asıl neden şu" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Amerika, Trump diyor ki ben düşük bir dolar istiyorum diyor, düşük bir faiz istiyorum. Dolayısıyla yatırımcılar bu atmosferde altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. O yüzden altın yatırımcısına şunu önerebiliriz aslında. Evet bu kare satışları zaten normal, beklediğimiz kar satışları."

'ALTINDA 10 GÜN SONRA YENİ YÜKSELİŞ DALGASI GELECEK'

Altının bir hafta 10 gün daha dinlenebileceğini söyleyen Memiş "Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentimiz devam ediyor. Ama bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapmış olan yatırımcısının psikoloji çok sağlam olması lazım. Çünkü bu senaryoyu çok görecekler bu yıl.” değerlendirmesi yaptı.