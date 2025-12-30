Milyonlarca yatırımcı parasını değerlendirmek için farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Ancak yıl genelinde gram altın yüzde 110, ons altın ise yaklaşık yüzde 69 oranında getiri sağlaması ile dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Hürriyet’e konuşan ünlü ekonomist İslam Memiş, gram altındaki güçlü yükselişin temel nedeninin iç piyasadan çok uluslararası ons altın fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Dolar/TL kurunun görece stabil seyrettiğinin altını çizen Memiş, asıl ivmenin ons altından geldiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası FED’in yılın son çeyreğinde üç kez faiz indirdiğini ve Aralık toplantısında faiz indirimlerinin süreceğine dair sinyal vermesinin altın tarafındaki yükselişin nedeni olduğunu aktaran Memiş, Ocak ayında da 25 baz puanlık yeni bir faiz indiriminin piyasalar tarafından fiyatlandığını belirtti.

'GRAM ALTINDA 8 BİN TL RADARI'

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası hamlelerine dair belirsizlikler ve Noel tatili öncesi büyük yatırımcıların güvenli liman olarak fiziki altına yönelmesinin altındaki yeni rekor denemelerinin desteklediğini söyleyen Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam ettiğinin altını çizdi.

Memiş’in tahminlerine göre; uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 800–4 bin 880 dolar, gram altın ise 8 bin TL seviyelerini radarına aldı. Bu bant aralıklarına ise son olarak Memiş, dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Altın piyasasında son durum

Gram altın - 6 BİN 153 TL

Çeyrek altın – 10 bin 23 TL

Yarım altın – 20 bin 37 TL

Tam altın – 39 bin 895 TL

Ons altın – 4 bin 358 USD

Not: Bu haberde yer alan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi vermemektedir.