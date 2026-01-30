'Altın'da dalgalanmalar sürüyor. Dün 8 bin TL'yi görerek rekor kıran altın bugün 7 bin TL'yi gördü. Şu an gram altın TL fiyatı fiziki altın serbest piyasalarda 7.395 TL. Ons altın uluslararası piyasalarda 2017 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın uzmanı ekonomist İslam Memiş altın ile ilgili HaberGlobel'de yatırımcılara önemli açıklamalar yaptı. Memiş "gram altın tarafında yine 5 haleli rakamlar göreceğiz" diyerek tarih verdi.

'ALTINDA SERT DALGALANMALAR OLACAK'

Altın yatırımcılarını uyaran Memiş 2026 yılında altında aylık, haftalık sert dalgalanmalar olacağını söyledi. "2026 yılında altın ve gümüş yatırımcısı aynı kripto para piyasındaki yatırımcıların kaderinin aynısını yaşayacak." diyen Memiş'in "Dün ons altın uluslararası piyasalarda 5.600 dolara kadar yükselmişti. 600 580 dolar civarında bir gerileme gördük. Bir günde gram altın. 57 lira seviyesindeydi. 650 lira bir günde bir gerileme gördük. Bu kar satışı.

Özellikle altın yatırımcıları şunu mutlaka iyi bilmesi gerekiyor. 2026 yılında bugünkü sahneyi çok göreceğiz. Herkes buna şimdiden alışması lazım. Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler. Aylık, haftalık bazda sert dalgalanmalara hazır olun. Ana trende odaklanın. Artık dünyada bir MTya savaşları başladı. Bir MTya milliyetçiliği başladı. Bu emtiya savaşları ile birlikte bu yıl 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcısı aynı kripto para piyasındaki yatırımcıların kaderinin aynısını yaşayacak." dedi.

Altın yatırımcılarını manipülasyon vespekülasyonlara karşı uyaran Memiş "Vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Ana trende odaklanması lazım. Yıllık pozisyon alması lazım. Yıllık planlama yapması lazım. Şimdi teknik ve mantık olarak okunamayan bir süreçteydik. Diğer yayınlarımızda vatandaşlarımızı uyardık. Sakin olun, sabredin. Bu fiyatlar normal değil. Ve şu anda normalleşme emaresi gelmeye başladı. Gümüş daha beter. Özellikle gümüş için çok uyarılarda bulunduk. Kısa vadeli işlem yapan, kaldıraçlı işlem yapan, bütün parasını gümüşe yatıranlar ciddi bir anlamda zarar etti. Şu anda gümüşün ons ve gram fiyatında %16 civarında sert satışlar var. 120 dolar seviyesinde olan gümüşün ons fiyatı 97 dolar seviyesinde. Gram tarafında da 180 lira vardı. Şu anda 135 lira seviyesinde. Bu da yine de yüksek." dedi.

'GRAM ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR BEKLEYECEĞİZ'

Gümüş giyalarının da yüksek olduğunun altını çizen Memiş "teknik düzeltmenin olması lazım" diyerek "Şimdi piyasalarda bu kadar serat dalgalanma yaşayınca vatandaş da haliyle merak ediyor. Biz de vatandaşlarımıza yine uyarımızı şu şekilde yapıyoruz. Uzun vadeli trende odaklanın. Bu yıl bu yıl sonuna kadar ayını söyleyemeyiz. Çünkü bir manipülasyon piyasası var karşımızda. Bu yıl sonuna kadar gram altın tarafında yine 5 haleli rakamlar bekleyeceğiz, göreceğiz. Bugün mesela ons altın ve gram altın %8 civarında geriledi ama önümüzdeki hafta %8 civarında yükselebilir. Teknik ve mantık yok artık." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey sonsuza kadar çıkmaz" diyen İslam Memiş "O yüzden bugünkü kar satıcını %50 alım olarak değerlendirebilirsiniz. Tekrar geri dediği zaman tekrar %50. Bu sefer orta ve uzun vadeye odaklanmanız lazım. Ama mutlaka bilmeleri gereken bir şey var." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasalarda teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş olduğu zaman yatırımcılar kenara çekilip sadece ekranı izleyecek. Hiçbir hamle yapmayacak. Elinde altın bulunduran yatırımcısı bugün büyük bir ihtimalle panik olmuştur. Acaba gerileme devam edecek mi diye. Panik olmaya hiç gerek yok. Bugünkü yaşanan sert düşüşler belki önümüzdeki hafta yerini sert yükselişlere bırakabilir. Çünkü bir manipülasyon piyasası var. Soğuklı olmakta fayda var. Alma ihtiyacı olan alabilir. Satma ihtiyacı olan eğer nakide ihtiyacı yoksa bence beklemedi. Bu senaryonun arkasındaki en büyük olay yılın ikinci yarısında yine bütün gelişmiş ve gelişmelikte olan ülkeleri de enflasyonu patlatacaklar.

'YENİ MODELE HERKESİN HAZIR OLMASI LAZIM'

Ondan sonra da dijital paralara geçiş dönemi başlıyor. Kurgulanan bu. Ve MTya savaşlarını bilerek ve isteyerek başlattılar. Amerika için eee Rusya anlaştı bu konuda ve bu senaryoyu vatandaşlar yakından takip etmesi lazım. Kısa vadeli işlem yaparak eee varlıklarını heba etmesinler. Çünkü onların tahmin ettiği gibi eski düzen yok. Yeni bir sistem var. Yeni bir model var. Yeni modele mutlaka herkesin hazırlıklı olması lazım.

ALTIN ARTIK GÜVENLİ LİMAN DEĞİL Mİ?

Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır gibi bütün metaller artık 2026 yılında güvenli liman statüsünden çıkarmak için bir spekülasyon aracına çevirecekler. Aynı kripto para gibi, aynı Bitcoin gibi sert dalgalanmalara hazır olmakta fayda var. Haftalık olarak mesela Ocak ayı bitiyor. Biz Ocak ayında ne konuştuk? Gram altın 6.000 liradan yıla başladı. 8.000 lirayı gördük. Bir ayda 2.000 L yükseldi. Şubat ayında da düşüşleri konuşuruz. Mart ayında tekrar yükselişleri konuşuruz. ve istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar. Kontrol onların elinde, yatırımcının elinde değil. Yatırımcının elinde olan tek bir şey var. Sağlam bir psikoloji, uzun vadeli bir yatırım, birikimleri çeşitlendirme. Bunu mutlaka böyle yapmak lazım.

Bütün parayla altın almak, gümüş almak, döviz almak, borsaya girmek bunlar çok yanlış şeylerdir.

Vatandaşlarımızın yapması gereken önemli olan şu. Bütün birikimlerini çeşitlendirilmesi lazım. Biraz altın, biraz gümüş, biraz dövb, biraz Bitcoin, biraz TL, borsa kendi bilir. Yani kendi riskini mutlaka dağıtması lazım. Eğer böyle yaparsa hiçbir zaman zarar etmez piyasalarda. Mesela bugün sel çöküşler var, değil mi? sepetinde bugün doları olan, TL'si olan alıp kar edebilir. Dolayısıyla bunu böyle de görmek lazım. Düşüşlerde, yükselişlerde mutlaka riskdağıtmak için birikim çeşitliliği önemli.

ALTINLA BORÇLANANLAR DİKKAT

Altın borcu olup da şu anda nakide hazır olan vatandaşlarımız varsa bence bu seviyeden eee teknik olarak değil, mantık olarak değil sadece bir e gidişata bakıyoruz biz. E %50 alım yapmasını söyleyebiliriz. Yine önümüzdeki haftalarda kar satışı devam ederse diğer %50'sini alır. Ama nakidi elinde yoksa eee tekrar 5 haneli rakama hazırlık yapması lazım. Ona göre de bir planlama yapması gerekiyor."

Memiş gram altındaki fiyatın gün içindeki dalgalanmalarıyla ilgili de konuştu.

"Makas aralığını açıyorlar" diyen Memiş "Normalde makas sarılı kapalı çağışda 20 liraydı. Şimdi 100 liraya kadar o makasarlığı açıldı. Çünkü elinde olanlar zarar etti. Panik satışları çok. Hiç kimse de yüksekten almak istemiyor. O yüzden biz geçen hafta yatırımcılara şöyle bir mesaj verdik. Bu köpük fiyatlamalara karşı B planınız var mı? Yani bu fiyatlar geri geldiği zaman satabilecek misiniz? İşte bu manzara bugünkü manzara. Yani o makas aralıklarını açarlar. Hiç kimse pahalıya mal almaz. Panik satışları yoğun olduğu dönemlerde de o 100150 lira makas aralığı açı. Hatta bankalarda şu anda makas aralığı daha açık." değerlendirmesi yaptı.

KAPALIÇARŞI'DA UZAYAN ALTIN KUYRUKLARI

İslam Memiş artan altın fiyatları sonrası kapalıçarşı'da uzayan altın kuyruklarıyla ilgili "Biz vatandaşlarımızı çok uyardık. Sosyal medyadaki o eee bilgi akışına güvenmeyin, inanmayın. İnsanlar kuyruklar çekiyor falan. Eski fotoğrafları kullanıyorlar. O yüzden millet panik oluyor. Bakın kuyruklar varmış. Geç kalacağız. Bir de yükselişi görünce o psikolojiyi iyi yönlendiremiyorlar. Bunlar tamamen yanlış şeyler. E piyasalarda fırsat hiçbir şey bitmez. Soğukkanlı olacaksın. Uzun vadeli düşüneceksin ve bu bilgi kirliliğine karşı yatırımcının kendini koruması lazım. Eee son iki haftadır sosyal medyada bakır da çok popüler hale geldi.

Lütfen şu bakır konusuna dikkat edin. Bugün %10 değer kaybetti ve bu endüstriyel bir metal. Sizin gümüş gibi, altın gibi alacağınız bir metal değil. O yüzden eee bugün %10 değer kaybedince herkes zarar etti. Normalde 4.500 L olan bir MT'yı külçe haline getirmişler. 6.000 liraya satıyorlar. Efendim siz bunu külçe haline getiremezsiniz. Bunun bir yasal düzenlemesi var. Hazine Maliye Bakanlığan'an izin alacaksınız. Bunun resmi düzenlemeleri var. Ve bu düzenlemeleri yapmadan siz Külçe altın getiremez, işleyemezsiniz. Ve vatandaş elinde ne olduğunu bilmiyor. Resmi kaydi bir bakır olup olmadığını bilmiyor. Onun da çeşitleri var kendi arasında. O yüzden vatandaşlarımız sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat etmesi gerekiyor." dedi.