30 Ocak 2026 Cuma
Anasayfa Spor Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi?

Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi?

Son dakika: Konyaspor otobüsü, deplasmana giderken Bursa'da korkunç bir kaza yaptı. Peki Beşiktaş maçı ertelenecek mi? İşte son dakika haberinin detayları…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi? - Resim: 1

TÜMOSAN Konyaspor'un U19 takımı futbolcularını taşıyan takım otobüsü Bursa'da kaza yaptı.

Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi? - Resim: 2

Kazada futbolcuların yara almadığı fakat otobüs şoförünün yaralı olduğu aktarıldı. Otobüs şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi? - Resim: 3

Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi? - Resim: 4

Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi? - Resim: 5

İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi? - Resim: 6

Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Konyaspor takım otobüsü kaza yaptı: Beşiktaş maçı ertelenecek mi? - Resim: 7

KONYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor: "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul’a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir."

Kaynak: AA
