ABD faiz indirimleri ve ek gevşeme beklentileri, artan jeopolitik belirsizlikler, ülkelerin ABD tahvilleri ve dolardan uzaklaşma arayışıyla güçlenen merkez bankası talebi ile borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlık artışı piyasaları hareketlendirdi.

Beyaz Saray’ın ABD askeri güçlerine en az iki ay boyunca Venezuela petrolüne yönelik bir “karantinanın” uygulanmasına odaklanma talimatı verdiği bildirildi. Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisine göre Washington, Caracas üzerindeki baskıyı askeri değil, ekonomik araçlarla artırmayı tercih ediyor.

Yaşanan gelişmeler Noel tatiline rağmen altının bir kez daha rekor kırmasının önünü açtı. Açılışı 4 bin 479 dolardan yapan ons altın 4 bin 531 dolara çıkarak bir kez daha rekor kırdı. Altının ons fiyatı saat 08.52 itibari ile 4 bin 510 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 6 bin 170 liradan gram altın ise 6 bin 245 liraya kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Altının gramı saat 08.52 itibari ile 6 bin 220 liradan satılıyor.

Öte yandan çeyrek altın 10 bin 174 liradan Cumhuriyet altını ise 40 bin 582 liradan satılıyor.

PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kıymetli metallerdeki ralli platin ve paladyuma da yayıldı. Spot platin yüzde 5 artışla ons başına 2.334,35 dolara yükselirken, çarşamba günü 2.377,50 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Paladyum ise yüzde 4,4 primle 1.757,25 dolara çıktı.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8730 liradan, Euro 50,6240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,8710 liradan alınan dolar, 42,8730 liradan satılıyor.

50,6220 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 50,6240 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8420, Euro'nun satış fiyatı ise 50,6060 lira olmuştu.