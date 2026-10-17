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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son günlerde sosyal medyada yayılan "şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı ve musluk suyunun içilmemesi gerektiği" yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan resmi açıklamada, İstanbul'a sağlanan günlük ortalama 3,2 milyon metreküp içme suyunun, kaynağından tüketiciye ulaşana dek her aşamada sıkı bir denetimden geçtiği vurgulandı. Su kalitesinin Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak akredite laboratuvarlarda analiz edildiği ve 7/24 çevrim içi sistemlerle kesintisiz olarak takip edildiği belirtildi.

"39 İLÇEDE BAĞIMSIZ DENETİM YAPILIYOR"

İSKİ'nin kendi iç denetimlerinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün de sürecin takipçisi olduğu ifade edilen açıklamada, "Kentimizin 39 ilçesinden düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir. Mevzuatta belirlenen kalite standartlarını taşımayan hiçbir suyun şebekeye verilmesi söz konusu dahi olamaz" denildi.