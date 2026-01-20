AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul'da bilboardlara astırdığı afişlere İSKİ'den yalanlama geldi. İSKİ’den yapılan açıklamada "Son günlerde İstanbul’un çeşitli noktalarında yer alan reklam billboardlarında, idaremizi hedef alan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte propaganda içeriklerine yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu içerikler, kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış yönlendirmeyi amaçlayan ve gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir. Bu yayınların, kamuoyunu yanıltma ve kurumumuzun kurumsal itibarını zedeleme amacı dışında hiçbir karşılığı bulunmamaktadır" denildi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, "Senin Hayatından Gidiyor" adı verilen kampanya ile İstanbul'un birçok yerinde kiralanan bilboardlara hazırladıkları afişler asmıştı. İSKİ'yi hedef alan afişlerden alakalı İSKİ yazılı basın açıklaması yaptı.

"GERÇEĞE AYKIRI İDDİALAR"

"Söz konusu içerikler, kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış yönlendirmeyi amaçlayan ve gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir" denilen açıklamada şu satırlara yer verildi:

