Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçı öncesi Galatasaray ile Atletico Madrid arasında transfer görüşmeleri başladı.

GALATASARAY RAKİBİYLE PAZARLIKLARA BAŞLADI

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Sarı Kırmızılılar, Arjantinli yıldız Thiago Almada için Atletico Madrid'e dev maç arifesinde teklifini yaptı.

ATLETICO MADRID'E KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Atletico Madrid'de bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Thiago Almada'yı kiralamak için transfer teklifinde bulundu.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

La Liga'da 12 maçta 491 dakika süre alabilen ve 2 gol, 1 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu özellikle ofansif orta sahanın her bölgesinde görev alabilmesiyle Okan Buruk'un takımında görmek istediği bir profil olarak öne çıkıyor.

GENÇ YAŞTA DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU GÖRDÜ

Genç yaşta Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası şampiyonluğu kadrosunda yer alan Almada, sezon başında 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brezilya ekibi Botafogo'dan transfer olduğu Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.