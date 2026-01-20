Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 66 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Talihsiz olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde bulunan Karaboyun Apartmanı’nda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, komşu ziyaretinin ardından apartmana döndüğü sırada asansörü kullanmak istedi. Asansörün 4’üncü katta arızalı şekilde durduğu, kapının açılmasıyla Toklu’nun dengesini kaybederek 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Toklu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı olay, Toklu’nun ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.