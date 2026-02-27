İBB'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hakkında verilen ev hapsi kararı ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.
Ev hapsi kararı 210 gün sonra kaldırılmasında rağmen görevden alınma süresi uzatılan Şafak Başa hakkında yeni bir gelişme meydana geldi.
ŞAFA BAŞA GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın aktardığına göre, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edilmesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Mülkiye Başmüfettişliği kökenli Şafak Başa, İSKİ Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken 26 Nisan 2025’te gözaltına alındı.
Sağlık problemleri bulunmasına rağmen uzun süre elverişsiz koşullarda alıkonulan Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da ev hapsi kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Başa, tam 210 gün boyunca ev hapsinde kaldı.
Başa'nın avukatlarının konuyu Anayasa Mahkemesine (AYM) taşımasının ardından, İSKİ Genel Müdürü hakkında verilen ev hapsi kararı Kasım 2025'te kaldırıldı.