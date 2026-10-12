Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 21-27 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Çanakkale gezisi düzenledi. Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübü ve Kapaklı Deaf Spor Kulübü üyeleri ile sporcularından oluşan 87 kişi, Çanakkale’nin tarihi ve manevi atmosferini yerinde yaşama fırsatı buldu. İşitme engelli bireyleri tarih ve kültürle buluşturan organizasyon, engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama katılımını destekledi.

KATILIMCILAR ÇANAKKALE’NİN TARİHİ MİRASINI KEŞFETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in kapsayıcı kent hedefi doğrultusunda düzenlenen geziyle, işitme engelli bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklere eşit katılımının desteklenmesi amaçlandı. Programda, Çanakkale’nin tarihi ve manevi öneme sahip noktaları rehber eşliğinde ziyaret edildi.