İktidara yakın bir çizgide yayın yapan TGRT'de konuşan Ferhat Murat, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar programını İBB'nin finanse ettiğini ve bunun da Saadet Partisi tabanını rahatsız ettiğini öne sürdü. İftar programının adının "Adalet Sofraları" olmasını Ekrem İmamoğlu'na destek olarak algılayan Murat, "İBB'ye yakın bir yerde yapılıyor bu iftar. Eğer İBB finanse ettiyse parti tabanında rahatsızlık yaratır. Çünkü Saadet Partisi tabanının İmamoğlu'nu katı bir şekilde destekleme tutumu yok" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Ferhat Murat'ın iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "İstanbul'daki iftar programımızın tüm masrafları, teşkilat mensuplarımızın ve gönüllü konuklarımızın bizzat kendi katılım paylarıyla karşılanmıştır" dedi.
Mustafa Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
İstanbul İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar programına yönelik partimizi hedef alan asılsız iddialar tamamen gerçek dışı ve iyi niyetten yoksundur. Bu iftiralara karşı bilinmesini isteriz ki: İstanbul'daki iftar programımızın tüm masrafları, teşkilat mensuplarımızın ve gönüllü konuklarımızın bizzat kendi katılım paylarıyla karşılanmıştır. Her bir üyemiz kendi bedelini ödeyerek bu sofraya dâhil olmuştur. İddia sahiplerinin bu "imece" ruhunu anlamasını beklemiyoruz. “Adalet Sofraları" sadece bir ile özgü değil, Saadet Partisi olarak 81 il ve tüm ilçelerimizde kurduğumuz bir kardeşlik konseptidir. Bu sofralar, Türkiye’nin dört bir yanında adalete ve paylaşıma duyulan özlemin sembolüdür. İftiralar ve asılsız iddialar, haklı mücadelemizi ve kardeşlik iklimimizi gölgeleyemez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.