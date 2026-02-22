İktidara yakın bir çizgide yayın yapan TGRT'de konuşan Ferhat Murat, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar programını İBB'nin finanse ettiğini ve bunun da Saadet Partisi tabanını rahatsız ettiğini öne sürdü. İftar programının adının "Adalet Sofraları" olmasını Ekrem İmamoğlu'na destek olarak algılayan Murat, "İBB'ye yakın bir yerde yapılıyor bu iftar. Eğer İBB finanse ettiyse parti tabanında rahatsızlık yaratır. Çünkü Saadet Partisi tabanının İmamoğlu'nu katı bir şekilde destekleme tutumu yok" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Ferhat Murat'ın iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "İstanbul'daki iftar programımızın tüm masrafları, teşkilat mensuplarımızın ve gönüllü konuklarımızın bizzat kendi katılım paylarıyla karşılanmıştır" dedi.

Mustafa Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: