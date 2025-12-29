IŞİD terör örgütü… Bugünlerde adından sıkça bahsedilir oldu!..

Yalova’da devam eden IŞİD operasyonu ile ilgili sıcak gelişmeleri haber sayfalarımızdan takip ediyorsunuz. O yüzden tekrara gerek yok…

Bu kanlı terör örgütünün faaliyetleri Türkiye’de 2014 yılında duyulamaya başlandı. Irak’ta İslam devleti kuracaklardı ya!.. Aynı yıl, Suriye’de PKK/YPG/SDG kontrolündeki bölgelere saldırdılar. Doğal olarak ABD’nin desteği ile PKK/YPG/SDG, IŞİD’i püskürttü. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye için de büyük tehdit olan IŞİD kontrolündeki bölgelerden yaptığı roket ve havan saldırıları nedeniyle Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlattı. 7 ay süren operasyonun ardından IŞİD Türkiye sınırından uzaklaştırıldı. TSK operasyonları aralıklarla devam etti. Yakın coğrafyamızda ne zaman IŞİD kıpırdamaya kalksa karşısına terör örgütü PKK/YPG/SDG dikildi/diktiler…

Zehir/panzehir durumu mu?..

Dikkatle incelemekte fayda var…

Son yıllarda neredeyse adı unutulacaktı!..

Son günlerde sadece yakın coğrafyamızda ve ülkemizle sınırlı değil, Batı’da da yoğun bir IŞİD tehdidi gündemi var. Uyarı üzerine uyarılar yapılıyor.

“Şüyuu Vukuundan Beter”dir derler ya!.. O yüzden bugüne kadar kaleme almakta büyük sakınca gördüm. Yaşadığım Başkent Ankara’da emniyet ve istihbarat birimleri adeta kırmız alarmda. Stratejik noktalarda, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı. Emniyet ve istihbarat birimleri, her yeri didik arıyor. İlgililer, olası IŞİD eylemlerine karşı uyarılıyor.

Bugüne kadar yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri çok dikkatli bir süzgeçten geçirirseniz, PKK/YPG/SDG’nin adeta IŞİD’in ana sigortası haline getirildiğini görürsünüz. Yani; IŞİD kötü çocuk, PKK/YPG/SDG iyi çocuk. ABD, en kritik dönemlerde IŞİD’i hareketlendirdi sonra da PKK/YPG/SDG’ye dövdürdü.

O zaman gelelim işin püf noktasına;

Türkiye penceresinde meşruiyet krizi yaşayan PKK’nın Suriye uzantılarına ne lazım?..

IŞİD’in yeniden devreye sokulması ve PKK/YPG/SDG’nin onun üzerine salınması…

Yani;

IŞİD saldıracak, SDG, Suriye hükümeti ve TSK bölgede büyük operasyonlar yapacak.

Ondan sonra da psikolojik operasyonlar başlayacak. Türk milletine “SDG’den korkmayın onlar iyi çocuklar ve akıllı müttefikler” diye pazarlama yapılacak.

Dün, terör örgütü IŞİD, terör örgütü PKK/YPG/SDG’ye meşruiyet kazandırmak için nasıl kullanıldıysa bugün ve yarın da olacak olan aynısıdır!..

“Büyük Kürdistan”ın kurulması için önce parçalar tamamlanıyor!.. Serin kanlı bir biçimde ve gaza gelmeden çok dikkatli olmalıyız. Büyük oyunu iyi görmeliyiz.