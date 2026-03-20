Yeniçağ Gazetesi
20 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Altın ve gümüşte kızılca kıyamet kopacak: Ünlü ekonomist tarih vererek uyardı

Ünlü ekonomist Bayram Başaran, küresel piyasaları sarsacak öngörülerini paylaştı. Trump’lı ABD’yi "zor günlerin" beklediğini belirten Başaran, Mayıs ayına işaret ederek altın ve gümüş yatırımcısını uyardı.

Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Bayram Başaran, katıldığı YouTube programında küresel jeopolitik risklerin piyasalara yansımasını değerlendirdi.

1 10
Mevcut ekonomik krizlerin yerini siyasal krizlere bırakacağını savunan Başaran, dünya haritasının ve finansal dengelerin yeniden şekilleneceği bir döneme girildiğini iddia etti.

2 10
Piyasalardaki kısa süreli geri çekilmelerin aldatıcı olmaması gerektiğini vurgulayan Başaran, maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekti. Siyasal çalkantıların değerli metalleri yukarı iteceğini belirten ekonomist, şu kritik tahmini yaptı:

3 10
"Ekonomik krizlerin arkasından siyasal krizler gelir. Mayıs ayı gibi savaş tamtamlarının sesiyle birlikte altın ve gümüşün tekrar yukarı yönlü hareketine şahit olacağız."

4 10
Başaran’a göre Batı dünyası ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya. ABD’de Trump döneminin oldukça sancılı geçeceğini öngören Başaran, Avrupa için de radikal bir iddiada bulundu:

5 10
"Avrupa’daki mevcut liderlerin bir daha seçim kazanabileceğine inanmıyorum."

6 10
Küresel dengelerin Doğu bloğu lehine değiştiğini savunan Başaran, Rusya ve Çin’in bu süreçten kazançlı çıktığını belirtti. İlginç bir örnekle İran’ın yıkıma rağmen asgari ücrete yüzde 60 zam yapabildiğine dikkat çeken ekonomist, Ortadoğu için ise karanlık bir tablo çizdi:

7 10
"Rusya ve Çin ekonomik ve siyasi olarak güç tazeledi. Suudi Arabistan dahil hiçbir bölge ülkesi bu ekonomik krizi kaldıramayacak, bölge yeniden şekillenecek."

8 10
Başaran, Çin Yuanı ve altının dünyada yükselen değerler olacağını, ancak dolara olan güvenin tekrar oluşmasının pek mümkün görünmediğini ifade ederek yatırımcıları ezber bozan bir döneme hazırlıklı olmaya çağırdı.

9 10
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro