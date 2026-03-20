Arda Güler’e büyük onur: Ödüle aday gösterildi

Real Madrid'de ligde oynadığı son maçta Elche'ye Attığı harika golle adından söz ettiren milli yıldız Arda Güler La Liga tarafından ödüle aday gösterildi.
DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ
Real Madrid’in ligde son oynadığı Elche maçında 4-1’lik galibiyete attığı son golle damgasını vuran Arda Güler dünya çapında büyük ses getirdi.
HERKES ONU KONUŞTU, ELEŞTİRİLERİ SUSTURDU
Maçın son bölümünde orta sahanın gerisinden çektiği şutla, 68,6 metreden ağları havalandıran genç oyuncu, yüzde 0,1 gol ihtimali olan bu bölgeden kaleciyi avlayarak uzun süre gündemde kalmış ve son dönemde hakkında çıkan eleştirileri de susturmuştu.
LA LIGA ÖDÜLE ADAY GÖSTERDİ
La Liga yönetimi, Arda Güler’in mart ayında Real Madrid’deki bu çıkışını ödüle aday gösterdi.
ARDA GÜLER 5 İSİM ARASINDA YER ALDI
Arda Güler La Liga’nın her ay düzenlediği EA Sports 23 Yaş Altı Ayın Oyuncusu Ödülü’ne aday gösterilen beş oyuncudan biri oldu.
ARDA GÜLER’İN ÖDÜLDEKİ RAKİPLERİ
Arda Güler’in bu ödüldeki rakipleri ise Osasuna’dan Victor Munoz, Girona forması giyen Claudio Echeverri, Villarreal’in genç yeteneği Pau Navarro ile birlikte Sevillalı Oso.