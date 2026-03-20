Yeniçağ Gazetesi
20 Mart 2026 Cuma
20 Mart günlük burç yorumları: Yeni başlangıçlar kapıda

20 Mart’ta gökyüzü yeni başlangıçlar ve içsel farkındalıkları destekliyor. Duygularla mantığı dengelemek önem kazanırken iletişim ve ilişkiler öne çıkıyor. Acele kararlardan kaçınıp planlı davrananlar için verimli ve fırsatlarla dolu bir gün olabilir.

KOÇ

Bugün enerjin oldukça yüksek. Yeni başlangıçlar yapmak için ideal bir gün. Ancak acele kararlar almamaya dikkat etmelisin.

BOĞA

Maddi konular ön planda olabilir. Harcamalarını gözden geçirmek ve plan yapmak sana uzun vadede kazanç sağlayacak.

İKİZLER

İletişim gücün zirvede. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli konuşmalar yapabilirsin. Kendini doğru ifade ettiğinden emin ol.

YENGEÇ

İç dünyana dönmek isteyebilirsin. Duygularını anlamak ve dinlenmek için kendine zaman ayırman iyi gelecek.

ASLAN

Sosyal çevrende hareketlilik var. Arkadaşlarınla keyifli planlar yapabilir, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin.

BAŞAK

İş ve kariyer konuları gündeminde. Disiplinli çalışman fark ediliyor, üstlerinden takdir görebilirsin.

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenme isteğin artıyor. Eğitim, seyahat ya da farklı deneyimler için güzel bir gün.

AKREP

Duygusal derinliklerin artıyor. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir, sezgilerine güvenmelisin.

YAY

İkili ilişkiler ön planda. Partnerinle ya da yakın çevrenle önemli konuşmalar yapabilirsin.

OĞLAK

Günlük rutinlerin ve sorumlulukların yoğun olabilir. Planlı hareket etmek seni rahatlatacak.

KOVA

Yaratıcılığın artıyor. Hobilerine zaman ayırmak ve kendini ifade etmek için harika bir gün.

BALIK

Ailevi konular gündeme gelebilir. Ev içinde düzenlemeler yapmak ya da sevdiklerinle vakit geçirmek iyi gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
