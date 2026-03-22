Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Kent mevkiinde bulunan yapımı devam eden inşaat alanında işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan konteynerlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken 4 adet konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Öte yandan konteynerlerde kalan kimsenin olmadığı ve işçilerin bayram nedeniyle memleketlerine gittiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.