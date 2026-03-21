Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Akçaöğren köyü İsmailçayırı Mahallesi’nde, saat 13.00 sıralarında 3 katlı bir binanın garajında yangın çıktı.

Behçet Aydın’a ait binanın garaj olarak kullanılan giriş katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Düzce'de garajda çıkan yangında 6 araç yandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, giriş katı saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın, üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle garajda bulunan 1 hafif ticari araç, 2 traktör, 1 motosiklet ve 2 çapa motoru tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

