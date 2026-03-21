Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Akçaöğren köyü İsmailçayırı Mahallesi’nde, saat 13.00 sıralarında 3 katlı bir binanın garajında yangın çıktı.
Behçet Aydın’a ait binanın garaj olarak kullanılan giriş katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, giriş katı saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın, üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle garajda bulunan 1 hafif ticari araç, 2 traktör, 1 motosiklet ve 2 çapa motoru tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.