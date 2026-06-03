Türkiye 2018’den bu yana işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında bulunuyor. Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın haberine göre, bu yıl Arjantin, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Myanmar, Nijerya, Panama ve Tunus, Türkiye ile birlikte aynı kategoride bulunan diğer ülkeler olarak sıralandı.

EN KÖTÜ 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Endekse göre Türkiye 2018’den bu yana işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında bulunuyor. Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın haberine göre, bu yıl Arjantin, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Myanmar, Nijerya, Panama ve Tunus, Türkiye ile birlikte aynı kategoride bulunan diğer ülkeler olarak sıralandı.

ITUC’a göre Türkiye’de işçi haklarının sistematik biçimde aşınmasının temel nedenleri arasında sendika karşıtı uygulamalar, örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahaleler, grev hakkının fiilen ortadan kaldırılması ve sendikal faaliyetlerin yargısal baskı altına alınması bulunuyor.

Rapor, Türkiye’de sendikalaşma girişimlerine karşı işverenlerin başvurduğu uygulamaların münferit örnekler olmaktan çıktığını ve yapısal bir nitelik kazandığını ortaya koyuyor. Örgütlenen öncü işçilerin işten çıkarılması ve sendikal faaliyetlerin baskı altına alınması bu durumun güncel örneklerinden biri olarak kayda geçiriliyor.

GREVLER İHLAL EDİLİYOR

Endeks, Türkiye’de işçilerin yalnızca işveren baskısıyla değil, aynı zamanda devlet kaynaklı müdahalelerle de karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle rapor, örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırıları yalnızca çalışma yaşamının değil, demokratik haklar alanının da bir sorunu olarak değerlendiriyor. Türkiye’nin en kötü 10 ülke arasında yer almasının başlıca nedenlerinden biri de grev hakkına yönelik müdahalelerin sürmesi.

Alınan grev kararlarının ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle ertelenmesi, ITUC tarafından doğrudan bir hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Türkiye, grev hakkının sistematik biçimde ihlal edildiği ülkeler arasında uzun yıllardır aynı kategoride değerlendiriliyor. Rapora göre, grev hakkı ülkelerin yüzde 87’sinde, toplu pazarlık hakkı ise yüzde 80’inde ihlal edildi.