Yeni Mahalle 18057. üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında kepçenin çalışma yaptığı anda toprak kayması meydana geldi. İşçilerden A.Ö. toprak altında kaldı.

İşçiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altındaki işçi, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.