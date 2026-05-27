Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan eski muhtar Abdullah Algur’dan acı haber geldi.

TANKER ÜZERİNDEYKEN ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre olay, 3 gün önce bir yükleme sahasında meydana geldi. Abdullah Algur’un tanker üzerindeki benzin kapağını kontrol ettiği sırada aniden kıvılcım çıktı.

Kıvılcımın kısa sürede parlamasıyla alevlerin arasında kalan Algur ağır yaralandı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Algur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa’daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilen Abdullah Algur, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Günlerdir yaşam savaşı veren Algur’un sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SİLOPİ’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Silopi’de uzun yıllar muhtarlık yaptığı belirtilen Abdullah Algur’un vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.

Acı haberin ardından çok sayıda vatandaş hastane ve taziye evine akın ederken, sosyal medyada da peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.

Algur’un cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Silopi’ye gönderildiği, geniş katılımlı cenaze töreninin ardından Başak Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.