Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ünal Tolga Esgin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması kararı verildi.

ÜNAL TOLGA ESGİN KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Ünal Tolga Esgin, 1998'de Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak iş hayatına başladı. Esgin, 2007-2010 yıllarında sırasıyla İstanbul I. Bölge Müdürlüğü, Şube Operasyonları Bölümü ve Bireysel Bankacılık Satış Bölümlerinde Müdür Yardımcısı olarak, 2010'dan sonra ise Birim Müdürü olarak görevde bulundu.

İş Bankasının 2013'te Almanya'daki iştiraki İşbank AG'de görevlendirilen ve burada çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2018'de İşbank AG Genel Müdürü olan Esgin, 2024'ten itibaren bankanın Afet ve Olağanüstü Durum Koordinatörü olarak görev yapıyordu.