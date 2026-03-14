Savunma sanayimizin incisi olacak: TOLGA savunma sistemi için dünya sıraya girdi

Türk savunma sanayii yeni bir başarıya daha imza attı.
Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen TOLGA yakın hava savunma sistemi, özellikle dron saldırılarına karşı kritik bir koruma sağlamak için tasarlandı.
Uzmanlara göre bu sistem, modern savaşların en büyük tehditlerinden biri haline gelen kamikaze dronlara karşı önemli bir çözüm sunuyor.
TOLGA sistemi daha geliştirme aşamasındayken bile uluslararası dikkat çekti.
Birçok ülke sistemi yakından incelerken bazı ülkeler şimdiden satın alma ve ortak üretim görüşmelerine başladı.
TOLGA, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe içinde çok alçak irtifa savunmasını güçlendirmek için geliştirildi.
Bu sistem özellikle küçük dronlar ve kamikaze İHA’lara karşı görev yapacak.
Sistem hakkında bilgi veren İlhami Keleş, modern savaşlarda dronların en önemli tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.
Keleş’e göre özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dron kullanımı savaş alanında büyük ölçüde arttı.
TOLGA sistemi çok katmanlı bir savunma yapısına sahip.
Sistemde şu teknolojiler yer alıyor:
- AESA radar
- sensörler
- jammer (sinyal karıştırıcı) sistemleri
- farklı kalibrelerde silah sistemleri
TOLGA’da 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm kalibreli silahlar bulunuyor.
Bu silahlar hedefleri doğrudan vurarak etkisiz hale getiren hard-kill savunma sistemi olarak görev yapıyor.
Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri kullanılan mühimmat teknolojisi.
Mühimmat hedefin önünde parçalanarak çelik parçacıklardan oluşan bir bulut meydana getiriyor.
Bu çelik bulut sayesinde küçük ve hızlı hareket eden dronların vurulma ihtimali önemli ölçüde artıyor.
Üstelik sistem bunu tapa kullanmadan gerçekleştirebiliyor. Bu da maliyeti ciddi şekilde düşürüyor.
TOLGA’nın AESA radarı hedefleri 10 kilometre mesafeden tespit edebiliyor.
Sistem, hedeflere yaklaşık 4 kilometreden 100 metreye kadar olan mesafelerde müdahale edebiliyor.
TOLGA’ya uluslararası ilgi oldukça yüksek.
Türkiye şimdiden bazı ülkelerle anlaşma yaptı. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler sistemle ilgileniyor.
Uzmanlara göre TOLGA, kısa sürede Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir marka haline gelebilir.