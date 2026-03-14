Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında 2-0'lık yenilgi aldı.
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'den 7 futbolcuyu topa tuttu.. Ateş püskürdü
Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Maç sonunu değerlendiren Nihat Kahveci, formsuz isimleri de tek tek saydı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertliler bu yenilgiyle birlikte ligde bu sezon ilk kez kaybetti.
Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
"Fenerbahçe'nin net favori olduğu bir maç önüydü. Netlik, favorilik, senin sahanın içinde sunduğunla belirlenir. Fenerbahçe hiçbir şey sunmadı. Ben 'çöp' diye konuşanlara kızarım. Kusura bakmasınlar... Fenerbahçe, çöp kadar kötü oynadı. Hiçbir şey üretemedi.
Fenerbahçe tarihinde, Fenerbahçeli taraftarlar inanılmaz sürprizleri yaşamış bir taraftar. Ama bu kadarını da beklemiyorlardı. Başkanından malzemecisine hepinizi eleştiriyorum. Hepinizin suçu var çünkü. Bu kadar olmaz! Bana o yok, bu yok demeyin.
Senin bir futbolcun Karagümrük değerinde. Bir tane isabetli şut atamıyorsun Musaba girmese.”
"TAKIM İÇİNDE BÜYÜK SORUN VAR"
"Fenerbahçe hiçbir şey oynamıyor. Bugün sert eleştirileri hak ediyorlar. Karagümrük'e saygı duyuyorum ama... Bu takım 17 kere mağlup olmuş, 5 kere berabere kalmış, sadece 3 galibiyeti var. Bugün 4. galibiyetini 300 milyon euro değerindeki Fenerbahçe'ye karşı aldı.
Kusura bakmasınlar taş gibi oynuyor, çatır çatır alıyorlar. Bir tane net pozisyon vermeden alıyorlar. Fenerbahçe kaç tane korner kullanıyor etkisiz kılıyor, gidiyor iki kere kornerden gol atıyorlar.
Bir büyük takım bu kadar kötü oynayarak her maçı çeviremez. Bu arada yenilgisizliğin vardı, yenilgisizliğini de bıraktın. Yenilgisiz gidiyorsun ama 9 tane beraberliğin normal olmadığını söyledik. Fenerbahçe'de takım içinde büyük sorun var.”
"KAÇ MAÇTIR FORMSUZ"
"Dokunuşlar yapan, formasyonlar onlar bunlar, rakibe göre çözümler üreten Tedesco da çok formsuz. Bak kaç maçtır formsuz! Kurduğu kadrolar... Bugünkü futbolu kabul ettiniz mi ya? Bu kadro değeriyle bu futbol kabul edilir mi?"
FORMSUZ İSİMLERİ SIRALADI
“İsmail sen benim canım ciğerimsin ama o ilk yarıdaki futbolun ne? Fred! Sen Trabonspor deplasmanında 30'dan vuruyordun, topu görmüyorduk hiçbirimiz. Bugün vurdun havalimanına. Cherif sahada yok. Kante bir çırpınıyor, Guendouzi de öyle. Yiğit... Yiğit... Başakşehir maçında ismin gibi oynadın dedik, bugün yoksun. Bugün saçma saçma forma çekmelerin de var.
Mert Müldür! Antalya'da isyan ettin, taraftar ıslıkladı ama sen de bugün yoksun. Oosterwolde! Yeter artık şu rakiple uğraşman! Yeter artık top oyna! Skriniar'ın yanında böyle bir kandırıyordun. Skriniar gidince iyice bütün defoların ortaya çıktı. Mert Günok, Beşiktaş'tan sonra kaleciliği bırakmış gibi. Ona rağmen karşı karşıya çıkardı.
Tarık çok iyi maç oynamıştı, bugün ben onu bekledim. Şu Trabzonspor galibiyetinden sonra bir tane elle tutulur maçı yok Fenerbahçe'nin.”