Kalburabastı, adını hamuruna şekil verilirken kullanılan kalbur aracından alan, Osmanlı döneminden bu yana severek tüketilen bir hamur tatlısıdır. Hamurunun üzerine bastırılarak elde edilen gözenekli yapısı sayesinde şerbeti içine hapseden bu tatlı, özellikle bayramlarda ve özel davetlerde sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Günümüzde kalbur yerine rendenin ince tarafı veya silikon şekillendiriciler kullanılsa da, orijinal dokusunu veren o pütürlü yüzey tatlının kimliğini oluşturur.

6 kişilik kalburabastı için gerekli malzemeler

Lezzetli bir kalburabastı hazırlamak için kaliteli malzemelerin doğru ölçüde bir araya getirilmesi şarttır. Altı kişilik bir porsiyon için mutfağınızda şu malzemeleri bulundurmanız gerekir:

Hamuru için:

125 gram oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

Yarım paket kabartma tozu

tuz

Aldığı kadar un, yaklaşık 3 veya 3.5 su bardağı yeterli olacaktır

İç Harcı için:

1 su bardağı iri kırılmış ceviz içi

Şerbeti İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla taze sıkılmış limon suyu

KUSURSUZ HAMUR KIVAMI İÇİN NE YAPMALI?

Kalburabastının en büyük sırrı hamurunun kıvamında gizlidir. Hamurun ele yapışmayan ancak oldukça yumuşak bir yapıda, yani kulak memesi kıvamında olması gerekir. Unu eklerken birden boşaltmak yerine azar azar ilave etmek, hamurun sertleşmesini önler. Eğer hamuru çok fazla yoğurursanız elinizin ısısıyla yağ dışarı çıkar ve tatlınız piştiğinde sertleşir. Malzemelerin birleştiği an yoğurmayı bırakmak en doğrusudur. Ayrıca yoğurt ve yumurtanın oda sıcaklığında olması, hamurun dokusunun pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.

PİŞİRME VE ŞERBETLEME İNCELİKLERİ

Tatlıyı fırına vermeden önce şekil verme aşamasında cevizleri orta kısma yerleştirip uçlarını iyice kapatmalısınız. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirmek önemlidir. En kritik nokta ise şerbetin buluşma anıdır. Genel kural olarak şerbetin soğuk, tatlının ise fırından çıktıktan sonra ilk sıcağını atmış, yani yaklaşık 5 dakika beklemiş olması gerekir. Bu sayede tatlı şerbeti ağır ağır çeker ve içi hamur kalmaz.