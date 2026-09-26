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Kaynak: AA

İrlanda Milli Takımı'nda İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde yapılan görüşmelerin ardından maça çıkma kararı alındı.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) Üst Yöneticisi David Courell, milli futbolcular arasında karşılaşmanın oynanıp oynanmaması konusunda oylama gerçekleştirildiğini ve "önemli bir çoğunluğun" maça çıkılması yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.

Courell ayrıca futbolcuların Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla İsrail karşısında siyah kol bandıyla sahaya çıkmayı planladığını belirtti.

BİR FUTBOLCU KADRODAN ÇEKİLDİ

FAI, takım içerisinde İsrail karşılaşması konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu belirtirken Courell, bir futbolcunun maç öncesinde kadrodan çekildiğini doğruladı. Açıklamada futbolcunun ismi verilmedi.

İrlanda basınında daha önce kaleci Gavin Bazunu'nun da aralarında bulunduğu bazı futbolcuların İsrail karşılaşmasında forma giymek istemediği haberleri yer almıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "İsrail'e karşı 2026-27 UEFA Uluslar Ligi maçları oynanacaktır. Federasyon, farklı görüşlerini paylaşan İrlanda Cumhuriyeti oyuncularıyla yapılan görüşmelerin ardından bu kararı aldı ve çoğunluk maçların oynanması gerektiği yönünde görüş bildirdi." denildi.

JASON KNIGHT: 'MAÇIN OYNANMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

İrlanda Milli Takımı'ndan Jason Knight ise daha önce İsrail karşılaşmasına ilişkin düşüncesini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Knight, "Maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ama oynanacak." ifadelerini kullanmıştı.

160'TAN FAZLA SPORCU MİLLİ TAKIMA SAHAYA ÇIKMAMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

İrlanda'da 160'tan fazla sporcunun milli takıma İsrail karşılaşmalarına çıkmama çağrısı yapan açık mektuba imza attığı belirtilirken, Stop The Game kampanyası da İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

İsrail-İrlanda karşılaşması pazar günü Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak.

İki takım arasındaki 4 Ekim'deki rövanş karşılaşmasının ise Dublin yerine Sırbistan'ın Backa Topola kentinde seyircisiz oynanması planlanıyor.