Trabzon’un Yomra ilçesinde kontrolden çıkarak Yomra Deresi’ne devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14. kilometresindeki Kıratlı mevkisinde meydana geldi. M.A.A. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak dereye devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücü M.A.A.’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
M.A.A.’nın cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra hastane morguna götürüldü.