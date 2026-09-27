Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte para olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, kent merkezinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen şüphelinin adresinde arama gerçekleştirildi. Aramada, toplam 11 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.