İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında forma giymeyeceğini duyurdu.

Kararını kişisel inançları doğrultusunda aldığını belirten Bazunu, ülkesi adına oynamanın kendisi için taşıdığı öneme rağmen İsrail karşılaşmasında sahaya çıkmak istemediğini ifade etti.

'İSRAİL İLE OYNAYACAĞIMIZ MAÇA ÇIKMAK BANA DOĞRU GELMİYOR'

Bazunu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Bu kararı kolay bir şekilde almıyorum ama ben güçlü bir inanca sahip biriyim ve karakterimi doğru bir şekilde göstermek istiyorum. İsrail ile oynayacağımız maça çıkmak bana doğru gelmiyor.

Bu kararı almamın tek bir sebebi var: Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam. Bu duruşum İsrail'deki insanlara ya da dinlerine karşı değil. O ülkeyi yöneten insanlara karşı. Bu hayatta insanların çıkıp büyük bir adım atacak birkaç şansları olduğuna inanıyorum. Bunun da bunlardan biri olduğunu düşünüyorum."