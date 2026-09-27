Bitlis’in Tatvan ilçesinde yol kenarına park edilen otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Hidayet Mahallesi Oral Sokak’ta S.B.’ye ait 38 AFN 336 plakalı otomobil, park edildikten yaklaşık 20 dakika sonra motor kısmından alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobilin motor ve ön bölümünde büyük çapta hasar meydana geldi. LPG’li olduğu öğrenilen aracın yangın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.