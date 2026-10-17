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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşısında karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşamasına rağmen bu gollerin tamamı iptal edildi.

İLK GOL CEZA SAHASI İHLALİNDEN İPTAL

Karşılaşmanın 18. dakikasında Greenwood'un kullandığı penaltıda kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara gönderdi. Ancak İrfan Can penaltı atışı sırasında ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

İKİNCİ YARIDA DA ŞANSSIZLIK SÜRDÜ

İrfan Can'ın ikinci yarıda da 2 golü iptal edildi. 47. dakikada Levent Mercan'ın içeri çevirdiği topa dokunan İrfan Can, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyon öncesinde Kante'nin Baran Ali'ye faul yaptığına hükmedilince gol iptal edildi.

Karşılaşmada kaydettiği bir diğer gol de geçerli sayılmayınca, İrfan Can Kahveci mücadeleyi 3 iptal golle tamamladı.