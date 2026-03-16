ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasının ardından Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’nda geçişler devam ediyor.

İran’dan Türkiye’ye gelen bazı yolcular ülkedeki son durumu ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE SALDIRILAR YOĞUN

İran’ın Hoy kentinden gelen Seher Rizazade, ülkenin bazı bölgelerinde hayatın normal seyrinde devam ettiğini ancak özellikle büyük şehirlerde saldırıların daha yoğun hissedildiğini söyledi.

Tebriz ve Tahran’da sorunların daha fazla yaşandığını belirten Rizazade, İranlıların bu süreçte ülkelerinin ayakta kalacağına inandığını ifade etti.

İran’da internet erişiminde de sorunlar yaşandığını dile getiren Rizazade, bazı sosyal medya uygulamalarının çalışmadığını belirterek ülkesine bağlılığını vurguladı.

TAHRAN’DAN VAN’A 20 SAATLİK YOLCULUK

Türk vatandaşı Eray Kaya ise İran’ın başkenti Tahran’dan karayoluyla Van’a ulaştığını söyledi. Uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını belirten Kaya, yaklaşık 20 saat süren bir yolculuğun ardından Türkiye’ye geldiklerini ifade etti.

Tahran’da bombardımanların sürdüğünü söyleyen Kaya, bölgede yaşayan insanların zor günler geçirdiğini ve savaşın bir an önce sona ermesini temenni etti.

FARKLI GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ

İran’ın Urmiye kentinden gelen Tohid Zadeyi de ülkedeki durumun iyi olduğunu savunarak İran’ın saldırılara karşı güçlü şekilde karşılık vereceğine inandığını söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı’nda ise bölgedeki gelişmelerin etkisiyle giriş ve çıkışlardaki hareketlilik devam ediyor.