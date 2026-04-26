İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran basınına konuşan Esedi, ABD ve İsrail’in Hürmüz Boğazı’nın açılması için baskı kurduğunu belirterek, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını ifade etti. Esedi, “ABD’lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz” dedi.

İran’ın olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Esedi, ülkesinin hem devlet hem de halk düzeyinde karşılık vereceğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nin bölge ülkelerini ilgilendiren bir mesele olduğunu kaydeden Esedi, ABD’nin bu konuda söz sahibi olmadığını savundu.

Son dönemde ABD ve İsrail’in İran Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği ve bölgede gerilimin arttığı biliniyor.