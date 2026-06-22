Kaynak: İHA

İranlı kaynaklar, İsviçre’de Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin durdurulduğunu iddia etti.

ABD merkezli CNN International’a açıklama yapan kaynaklar, söz konusu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin ardından yaşandığını iddia etti. Öte yandan duraksamaya rağmen görüşmelerin henüz sonlanmadığı ve diplomatik tarafların masaya geri dönmesi için kapalı kapılar ardında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Katar merkezli Al Jazeera, İran heyetinin sürece ilişkin şikayetlerini Katar heyetine ilettiğini ve yetkililerin bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.

İRAN HEYETİ GÖRÜŞMELERİN YAPILDIĞI BİNAYI TERK ETTİ

İran devlet medyası, İranlı yetkililerin Katar heyetiyle görüştükten sonra müzakerelerin yapıldığı binadan ayrıldığını bildirdi. Müzakereye ilişkin konularla bağlantılı bir kaynak ise, İran heyetinin görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti. Kaynak, “İran heyeti görüşmelere devam ediyor ve arabuluculara masadan ayrılma niyetinde olduğuna yönelik herhangi bir işaret vermedi” dedi.

TRUMP, İRAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’deki görüşmeler sırasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetimine yönelik sert tehditlerde bulunmuştu. Trump, Hizbullah’a atıfta bulunarak, "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta daha da sert" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran ile müzakerelerde bir anlaşmaya varılamaması durumunda gerekirse ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirebileceğini söylemişti. Trump, böyle bir durumda ABD’nin bölgenin "koruyucusu" olacağını ve Orta Doğu bölgesinde petrolden elde edilen gelirlerin yüzde 20’sine sahip olabileceğini savunmuştu. ABD Başkanı ayrıca, İranlı yetkililere Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatmaları halinde "artık bir ülkeleri olmayacağı" tehdidinde bulunmuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise söz konusu tehditler sonrasında yaptığı açıklamada, "Eğer tehditleri bir sonuç veriyor olsaydı bugün bu çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? Biz Amerikalıların tehditlerini dikkate almıyoruz" demişti.