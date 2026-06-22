Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin “Made in EU” projesi dışında bırakılmasının hem Avrupa hem de Türk sanayisine zarar

Doğru…

Bugün Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağlar son derece güçlü.

Otomotivden beyaz eşyaya, tekstilden makine sanayisine, kimyadan demir çeliğe kadar birçok sektörde üretim zincirleri iç içe geçmiş durumda.

Ama tam da burada sormamız gereken çok önemli bir soru var.

Acaba Avrupa bugün Türkiye’ye gerçekten eskisi kadar muhtaç mı?

Yoksa biz hâlâ kendimizi yirmi yıl önceki dünyanın şartlarıyla mı değerlendiriyoruz?

Bakın dünya değişti.

Üretim merkezleri değişti. Ticaret yolları değişti. Ve en önemlisi alternatifler çoğaldı.

Bir zamanlar Avrupa için Türkiye benzersiz bir üretim üssüydü.

Genç nüfusu vardı.

Nispeten ucuz iş gücü vardı.

Güçlü sanayi altyapısı vardı.

Avrupa’ya birkaç günlük mesafedeydi.

Bugün ise Avrupa’nın önünde çok daha fazla seçenek bulunuyor.

Hindistan var. Vietnam var. Endonezya var. Meksika var. Brezilya var. Doğu Avrupa ülkeleri var.

Üstelik Avrupa şirketleri artık tek bir ülkeye bağımlı kalmak istemiyor.

Riskleri dağıtıyorlar. Alternatif tedarik zincirleri kuruyorlar. Yeni üretim üsleri oluşturuyorlar.

Yani mesele artık “Türkiye olmazsa olmaz” meselesi değil.

Mesele “Türkiye olmazsa yerine kim gelir?” meselesi.

Ve korkarım Avrupa bu sorunun cevabını çoktan aramaya başladı.

Peki biz ne yaptık?

Yıllardır yatırımcıları kaçırdık.

Bir zamanlar Türkiye’ye gelmesi beklenen birçok yatırım başka ülkelere yöneldi.

Polonya kazandı. Romanya kazandı. Macaristan kazandı. Çekya kazandı. Biz ise anca seyirci kaldık.

Yakın dönemde bunun en dikkat çekici örneklerinden biri de BYD yatırımı etrafında yaşanan tartışmalar oldu.

Aylarca Türkiye konuşuldu.

Aylarca büyük yatırım hikâyeleri anlatıldı.

Ama küresel yatırımcıların baktığı yer sadece teşvikler değildir.

Yatırımcı hukuk ister. Öngörülebilirlik ister. İstikrar ister. Güven ister.

Eğer bunları göremezse başka ülkeye gider.

Ve gittiğinde de geri döndürmek kolay olmaz.

Asıl tehlike ise burada başlıyor.

Çünkü mesele sadece yeni yatırımların gelmemesi değil.

Mesele mevcut yatırımların da gitmeye başlaması.

Bugün Türkiye’de üretim yapan birçok uluslararası şirketin önünde artık alternatifler var.

Eğer Avrupa ile bağlarımız zayıflarsa…

Eğer Türkiye üretim zincirlerinden dışlanmaya başlarsa…

Eğer “Made in EU” benzeri uygulamalar Türkiye’nin aleyhine işlerse…

Bazı fabrikalar üretimlerini daha avantajlı ülkelere kaydırmaya başlayabilir.

Belki tamamını değil…

Belki önce bir bölümünü…

Ama süreç hep böyle başlar.

Önce bir üretim hattı gider. Sonra yeni yatırım başka ülkeye kayar. Sonra yeni fabrika başka ülkede kurulur. Sonra istihdam azalır.

Ve bir gün dönüp baktığınızda kaybettiğiniz şeyin sadece birkaç fabrika olmadığını anlarsınız.

Çünkü fabrika dediğiniz şey sadece bina değildir.

Fabrika iş demektir. Fabrika gelir demektir. Fabrika ihracat demektir. Fabrika döviz demektir. Fabrika vergi geliri demektir.

Bir fabrikanın kapanması sadece o fabrikanın çalışanlarını etkilemez.

Nakliyeciyi etkiler. Yan sanayiyi etkiler. Esnafı etkiler. Bulunduğu şehrin ekonomisini etkiler.

Sonunda bütün ülkeyi etkiler.

İşte bu yüzden böyle bir senaryonun sonucu yalnızca işsizlik olmaz.

Döviz gelirlerinin azalması olur. Cari açığın büyümesi olur. Kur baskısının artması olur. Enflasyonun yükselmesi olur. Alım gücünün daha da düşmesi olur.

Ve nihayetinde…

Daha büyük bir yoksullaşma olur.

Bugün milyonlarca insan zaten hayat pahalılığıyla mücadele ediyor.

Şimdi buna bir de üretim kaybını ekleyin.

İşsizliği ekleyin.

Yatırım kaybını ekleyin.

Ortaya çıkacak tabloyu düşünmek bile ürkütücü.

O nedenle mesele Avrupa’nın bizi dışlayıp dışlamaması değildir.

Asıl mesele Türkiye’nin neden dışlanabilecek bir noktaya geldiğidir.

Çünkü ekonomide kimse vazgeçilmez değildir.

Bir zamanlar Çin vazgeçilmez deniliyordu.

Bugün Avrupa Çin’e bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor.

Bir zamanlar Rus gazı vazgeçilmez deniliyordu.

Bugün Avrupa alternatif kaynaklar oluşturuyor.

Demek ki mesele vazgeçilmez olmak değil.

Mesele sürekli rekabetçi kalabilmek.

Ve ne yazık ki biz son yıllarda bu rekabet gücünü korumakta zorlanıyoruz.

Yüksek enflasyon… Yüksek finansman maliyetleri… Öngörülemez ekonomi politikaları… Zayıflayan yatırım iklimi…

Bütün bunlar Türkiye’nin elindeki avantajları yavaş yavaş aşındırıyor.

Ama asıl tehlike başka yerde.

Dünya yeni üretim merkezleri kurarken Türkiye eski avantajlarını hızla kaybediyor.

Günün sonunda Avrupa’nın alternatifi çok.

Ama Türkiye’nin Avrupa alternatifi o kadar da fazla değil.

Ve belki de artık kendimize şu soruyu sormanın zamanı geldi:

Avrupa’nın bizi dışlamasından mı korkmalıyız?

Yoksa yıllardır yaptığımız ekonomik hatalar nedeniyle Avrupa’nın bizi gözden çıkarabilecek noktaya gelmesinden mi?